Netflix, Hollywood grevlerini daha da şiddetli hale getirecek bir işe imza attı. Şirket, yapay zekâ odaklı işlerde çalışacak bir ürün yöneticisi arıyor. Hem de bu iş için milyon dolara ulaşan maaş verilecek.

Bir süredir sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Hollywood dünyasında yaşanan dev grevden bahsediyoruz. Oyuncular, senaristler ve hatta seslendirme sanatçılarının bile dahil olduğu bu grev için, "Hollywood tarihindekilerin en büyüklerinden biri" tanımlaması yapılıyor. Ancak sinema dünyasının oyun kurucuları arasında yer alan Netflix, yaşananları umursamıyor gibi görünüyor. Hatta şirket, eşine az rastlanır bir gelişmeye imza atmış durumda.

Netflix, resmi internet sitesinde yeni bir iş ilanı açtı. Bu iş ilanına göre Netflix, yapay zekâ teknolojileri üzerine çalışacak bir ürün yöneticisi arıyor. Özellikle de makine öğrenimine odaklanan iş ilanına kabul edilen kişi, şirketin hayata geçireceği projelerdeki yapay zekâ etkilerini yönetecek. Buraya kadar her şey normal görünüyor olabilir. Ancak dahası var.

İşe alınan kişiye 900 bin dolara kadar maaş verilecek!

Netflix'in internet sitesindeki açıklamada, işe alınacak personele verilecek paradan da bahsediliyor. Bu bağlamda; Netflix, işe aldığı yapay zekâ odaklı ürün yöneticisi için 300 bin dolar ila 900 bin dolar aralığında ödeme yapacağını söylüyor. Buradan, şirketin alanında en iyi isimlerden bir tanesini aradığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki Netflix'in işe aldığı isim tam olarak ne iş yapacak?

Yapay zekânın sinema dünyasındaki etkilerini çoktan keşfettik. Bu bağlamda; oyuncuların taklit edilmesi, ses kopyalarının oluşturulması, arka plan efektleri ve hatta senaryo yazımı gibi aklınıza gelebilecek her şey, artık yapay zekâ odaklı teknolojiler sayesinde mümkün. İşte Netflix'in işe alacağı eleman, teknik olarak tüm bunlar için çalışma yapabilir. Netflix'in greve rağmen böyle bir iş ilanı açması, Netflix'i hedef tahtasına yerleştirecek gibi görünüyor.