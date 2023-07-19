ABD’li yazarlar ve oyuncuların eylem yapmasını engellemek isteyen Universal Studios, genel merkezi önündeki ağaçları mevsimi dışında tamamen budadı.

Yapay zekâ kullanımı sebebiyle geliri düşen ve bugüne dek sayısız filmini izlediğimiz senaristler; Amerikan Yazarlar Birliği bünyesinde eylem ve grevlere başlamıştı. 13 Temmuz’da 150 bini aşkın ve yine çoğunu tanıdığımız oyuncunun üyesi olduğı ABD Oyuncular Sendikası (SAG-AFTRA); yazarlara resmi olarak destek verdi ve eylemlerin çapı genişledi.

Dünyanın en büyük sinema şirketleri ona Netflix, Warner Bros, Fox, Paramount merkezleri önünde düzenlenen grev ve eylemler; 17 Temmuz’da Universal Studios’un ABD, Kaliforniya’daki merkezi önünde de yapılacaktı. Ancak şirket, eylemler öncesinde merkez önündeki ağaçların tüm dallarını budadı. Çoğu eylemci, atılan bu adımın acımasız olduğunu, asıl hedefin “yüksek sıcaklardan korunmak için ağaçların gölgesinden faydalanmalarını engellemek” olduğunu vurguladı.

Universal Studios'u bilirsiniz, sinema endüstrisinin en büyük şirketlerinden biridir:

Adını saymakla bitiremeyeceğimiz filmi bizimle buluşturan bu şirket, şimdilerde yapay zekânın insan yazarlar yerine kullanılmasını engellemek için düzenlenen eylemlerin hedefleri arasında. Elbette eylemler büyüdükçe Hollywood'un yıllardır biriken pek çok sorunu da gündeme getiriliyor. Örneğin yazarların yapay zekâ kullanılmasa bile düşük gelirlere sahip olmaları, siyahi oyuncu ve yazarlara yeteri kadar görev verilmemesi... Liste uzayıp gidiyor.

Hollywood, yani Los Angles, ABD'de şirketin şöyle ikonik bir merkezi var:

Şirketin bir dönem kullandığı ikonik tipografiye sahip bu heykel, turistik bir öneme de sahip. Aynı zamanda Hollywood'un sembol yapılarından birisi. Ancak o arkadaki ağaçlar artık eylemcilerin dinlenmelerini sağlıyor.

Universal Studios önündeki ağaçlar, eylemcilerin sıcaklardan korunmalarını engellemek amacıyla şöyle budandı:

Kaliforniya’daki yerel otoritelerin özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında bölgedeki ağaçların budanmaması yönündeki uyarılarına rağmen bu adımın atılması, şirketin başka bir amaca sahip olduğunu kanıtlar nitelikte. Zira bu mevsimlerde ağaçların budanması, ilerleyen soğuk aylarda ölümlerine neden olabiliyor.

Los Angles’ta 32 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle eylemciler, şirketlerin önlerinde yer alan ağaçlık bölgelerden faydalanabiliyorlar. Ancak gölgelik alan kalmazsa, eylemlerini sürdürmek için başka bir bölgeye geçiyorlar ve bu da vermek istedikleri mesajı zayıflatıyor.

SAG-AFTRA’nın da desteği ile birlikte eylemler nedeniyle Hollywood’ta yapımı süren pek çok yapım için çekimler durduruldu. Deadpool 3, Görevimiz Tehlike 8, Gladyatör 2, Mortal Kombat 2 dahil pek çok beklenen yapımda rol alan oyuncular, eylemlere destek veriyorlar. SAG-AFTRA’nın eylemleri destekleme kararı Oppenheimer filminin gala gösterimi sırasında verilmiş, bu sebeple filmde yer alan yıldızlar gösterimden ayrılarak galayı terk etmişlerdi.