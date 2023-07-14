Hollywood senaristlerinin mayıs ayından beri devam eden grevine oyuncular da dahil oldu. Başroller, Oppenheimer filminin galasından erken ayrılırken 160 binden fazla performans sanatçısının iş bırakacağı söyleniyor.

Hollywood dünyası son dönemlerde zor bir süreçten geçiyor. Zira senaristler, bir süredir grevdeler ve çalışmıyorlar. Grevin nedeni, düşük kazançlar ve yapay zekânın senaryo oluşturmak için kullanılabilecek olması. Konuyla ilgili yaşanan son gelişmeler, sinema sektöründeki grev kararının bambaşka bir noktaya doğru genişlediğini gözler önüne seriyor. Yapılan açıklamalara göre Hollywood'da son 40 yılın en büyük grevi resmen başladı.

Geçtiğimiz gün, ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın üstlendiği Oppenheimer isimli film için gala etkinliği gerçekleştirildi. Ancak bu galanın diğerlerinden çok büyük bir farkı vardı. Filmde başrol olarak karşımıza çıkacak isimlerden Cillian Murphy ve Emily Blunt, galadan erken ayrıldı. Christopher Nolan, yıldız oyuncuların greve pankart hazırlamak için etkinlikten erkenden ayrıldıklarını duyurdu.

160 bin kişinin iş bırakacağı konuşuluyor!

Senaristlerin mayıs ayında başlattıkları grev zaten aylardır devam ediyor. Gelen son haberlere göre 160 bin performans sanatçısı iş bırakacak. Bunun henüz yapım aşamasında olan tüm filmleri etkileyeceği düşünülüyor. Margot Robbie, Meryl Streep ve Dwayne Johnson gibi isimlerin de desteklediği grev için, "1960'lı yıllardan sonraki en büyük toplu iş bırakma" ifadeleri kullanılıyor. Oyuncular ile yazarların kol kola vermiş olması, sektörün dev isimlerini sıkıntıya sokacak gibi görünüyor.

Disney patronu Bob Iger, grev kararına kızgın!

Amerikan Yazarlar Sendikası (WGA) üyeleri, ücret artışları için Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile anlaşmaya çalıştı. AMPTP; Netflix, Disney, Apple ve Amazon gibi dev şirketlere yapım üreten stüdyoları temsil ettiği için önemliydi. İşte grevi bu kadar büyük hale getiren şey de tam olarak bu. Ancak şunu da belirtelim; patronlar bu durumdan hoşlanmadı. Disney patronu Bob Iger, konuyla ilgili açıklamasında grev için daha kötü bir zaman seçilemeyeceğini, pandemi etkilerinin yeni yeni atlatılmaya başladığını savunuyor...

Mayıs ayında başlayan grevle ilgili detaylı bilgi için: