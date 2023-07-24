Hollywood'daki grev, seslendirme sanatçılarına da sıçradı. Sanatçılar, son dönemlerde gündemden düşmeyen yapay zekâ seslendirmesinin kendilerini işlerinden edeceğini düşünüyorlar.

Bir süredir sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Hollywood'da başlayan son yılların en büyük grevi ile ilgili gelişmelerden bahsediyoruz. En basit anlatımıyla yapay zekânın riskleri nedeniyle başlatılan greve, ilk aşamada senaristler, sonraki aşamada ise oyuncular dahil oldu. Deadpool 3 gibi dev yapımların bile aksamasına neden olan grev, gelen son haberlere göre dalga dalga büyümeye devam edecek.

Son günlerde sosyal medyada vakit geçirdiyseniz, ünlü kişilerin seslerinin taklit edildiği mutlaka denk gelmişsinizdir. Siyasetçilerden tutun da Barış Akarsu gibi sanatçıların sesleri bile bazı şarkılara uyarlandı. Böylelikle herhangi bir kişinin sesinden herhangi bir şarkıyı dinleme olasılığı yakaladık. İşte bu tür yapay zekâ araçları, bu kez de Hollywood seslendirme sanatçılarını rahatsız etti.

"Sesimiz üzerindeki kontrolü kaybettik"

God of War: Ragnarok'un seslendirme sanatçılarından Linsay Rousseau ile Call of Duty serisinde seslendirme yapan Zeke Alton gibi isimlerin katıldığı bir panelde açıklamalarda bulunan seslendirme sanatçıları, yapay zekâ yetenekleri nedeniyle sesleri üzerindeki hakimiyeti tamamen kaybettiklerini söylediler. Seslendirme sanatçıları, yapay zekânın kendilerini işlerinden edeceğini, ayrıca bir kişiye ait sesin, onun haberi bile olmadan projelerde kullanılabileceğini düşünüyorlar.

Seslendirme sanatçılarının haksız olduklarını söylemek biraz saflık olacaktır. Çünkü tek bir ses kaydı üzerinden eğitilecek olan yapay zekâ, o sanatçının sesinin farklı farklı projelerde kullanılabileceğini sağlayacak. ABD Ulusal Seslendirme Sanatçıları Birliği (NAVA) Başkanı Tim Friedlander tarafından yapılan açıklamaya göre seslendirme sanatçılara ait sesler korunmazsa, bir seslendirme sanatçısının ilk işi, potansiyel olarak son işi haline gelebilir.

Daha şimdiden binlerce ses kaydı kaldırtıldı!

Yaptıkları çalışmaların sadece ABD özeliğinde olmadığını, Avrupa Birliği ile de dirsek teması halinde olduklarını anlatan Tim Friedlander, yapay zekâ araçları yeterince yaygın olmamasına rağmen daha şimdiden binlerce içerik hakkında telif hakları yasalarını devreye soktuklarını söyledi. Friedlander tarafından yapılan açıklamaya göre son 3 ayda belirli internet sitelerinden kaldırtırılan içerik sayısı 6000 ila 7000 arasında...

Seslendirme sanatçıları, her ne şekilde olursa olsun yapay zekânın işlerini ellerinden almasını engellemek istiyorlar. Bunun için çok acil bir çözüm üretilmesi gerektiğini anlatan seslendirme sanatçıları, hali hazırda kısmen dahil oldukları greve tamamen dahil olabilirler. Bunun gerçekleşmesi, beklenen yapımların iyiden iyiye gecikmesine yol açabilir. Buradaki en büyük zarar, hiç şüphesiz stüdyoların olacaktır. Neticede COVID-19'un etkilerini yeni yeni üstünden atan sektör, bu kez de grev nedeniyle iş yapamaz hale gelecek...

Gelin Türkiye'de gündem olan bazı yapay zekâ üretimi seslendirmelere bakalım:

Recep Tayyip Erdoğan'dan "Kurtlar Sofrası" yorumu:

Michael Jackson'ın sesiyle "Unutulmaz":

Karışık bir derleme:

Kemal Kılıçdaroğlu "Karagümrük Yanıyor" şarkısını söylüyor:

Türk rap caimasının tartışmasız en iyi şarkısı "Neyim var ki?" :

Ümit Özdağ'dan "Anlayamazsın":

Barış Akarsu "Muhtemel Aşk İçin":

Celal Şengör'e ilahi söyletildiğini de unutmayalım :)