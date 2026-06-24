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Netflix'in Yeni İnteraktif Korku Oyunu 'Unhinged' Duyuruldu

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Netflix, yeni interaktif korku oyunu Unhinged ile denenmemişi denemek istiyor.

Netflix'in Yeni İnteraktif Korku Oyunu 'Unhinged' Duyuruldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Netflix, bu kez sadece izleyeceğimiz değil, kelimenin tam anlamıyla "yaşayacağımız" yepyeni bir deneyimle karşımızda. Oxenfree gibi şahane işlerin arkasındaki Night School Studio tarafından geliştirilen Unhinged, bu ay Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.

Aklınıza hemen Black Mirror: Bandersnatch gibi canlı kanlı oyuncuların olduğu bir interaktif film gelmesin. Karşımızda, heyecanı iliklerinize kadar hissettirecek birinci şahıs bakış açısına sahip, safkan bir korku oyunu var.

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İçerikten Görseller

Netflix'in Yeni İnteraktif Korku Oyunu 'Unhinged' Duyuruldu
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Unhinged fragmanı

Unhinged oyuncu kadrosu

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Oyunun kadrosu âdeta Şampiyonlar Ligi gibi... Zoe Kravitz, Stranger Things’ten tanıdığımız Sadie Sink ve seslendirme dünyasının efsanesi Troy Baker.

Oyunda, dışarıda devasa bir kasırga koparken karanlık bir apartman dairesinde mahsur kalan Ava’yı (Zoe Kravitz) canlandırıyoruz. Elektrikler kesik, dışarısı cehennem gibi ve en kötüsü... Evde yalnız değilsiniz. Tek dayanağınız, karşı binadan sizi izleyen ve telefonda size rehberlik etmeye çalışan en yakın arkadaşınız Claire (Sadie Sink). Kazasız belasız hayatta kalmak ise tamamen sizin soğukkanlılığınıza bağlı.

Unhinged nasıl oynanıyor?

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Gelelim işin en heyecan verici ve yenilikçi kısmına. Oyunu oynamak için pahalı konsollara ihtiyacınız yok. Netflix’i açtığınızda karşınıza çıkan QR kodu akıllı telefonunuza taratıyorsunuz ve telefonunuz anında kontrolcüye dönüşüyor.

Siz gerçek hayatta telefonunuzu nereye çevirirseniz, ekrandaki Ava da elindeki feneri ve telefonu o yöne çeviriyor. Yani evdeki o karanlık köşelere bakmaya cesaretiniz varsa telefonunuzu o yöne çevirmeniz yeterli.

Şimdiden meraklı gözleri üstüne toplayan Unhinged, 30 Haziran'da çıkacak.

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