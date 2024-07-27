Netflix, Windows PC'ler için sunduğu uygulamasını güncelledi. Bu güncelleme, uygulamanın tüm işlevselliklerini ortadan kaldırması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, Windows bilgisayarlar için yeni bir güncelleme yayımladı. Ancak bu güncelleme, kullanıcıları tam anlamıyla hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Netflix'in son güncellemesi, uygulamayı resmen eskiye götürdü.

Netflix, Windows 8 döneminde bir uygulama yayımlamış ve bu uygulama ile çok fazla işlevsellik sunmuştu. Kullanıcılar, dizi ve filmleri indirebiliyor, diledikleri gibi izleyebiliyorlardı. İşte son güncelleme, bu gibi önemli işlevselliklerin tamamını ortadan kaldırdı. Uygulama artık Microsoft Edge'in web tabanlı uygulamalar için sunabildiği kadar işlevselliğe sahip.

Netflix'in yeni uygulaması böyle görünüyor

Netflix'in son güncellemesi ile uygulama içerisinde yeni bir sayfa açma durumu bile tarih oldu. Bir yere gelip sağ tıkladığınız zaman, yeni sekmeyi Edge'de açabileceğinizi göreceksiniz. Tabii tüm bu işlevsellik kayıplarının hiçbiri, indirme özelliğinin kaldırılmış olması kadar can sıkıcı olmayacak.

Netflix'in yenilenen uygulaması ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım kullanıcılardan gelen tepkiler, Netflix'in geri adım atmasına neden olacak mı...