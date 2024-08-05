New York’taki Big Bend Binası, Neden Diğerlerinin Aksine Kavisli Şekilde Tasarlanıyor? (Sebebini Öğrenince "Varmış Bir Bildikleri!" Diyeceksiniz

4 dk okuma süresi
1
1
1
0
0
New York, dünyanın en ünlü ve ikonik binalarına ev sahipliği yapıyor. Bu içerikte, şehrin silüetine eklenmesi planlanan sıra dışı bir yapı olan Big Bend’den bahsedeceğiz.

Big Bend adı verilen devasa yapı, yalnızca yükseklik açısından değil, aynı zamanda benzersiz mimarisiyle de görenleri kendine hayran bırakmayı amaçlıyor.

Sıra dışı yapısıyla yalnızca bir gökdelen değil, aynı zamanda mimari bir harika olarak dikkat çeken projenin yapımına 2024'ün sonlarına doğru başlanması ve 2028 yılındaysa tamamlanması bekleniyor.

Big Bend'in en dikkat çekici yanı, yaklaşık 600 metre uzunluğundaki devasa kavisli yapısı! Peki neden böyle bir tasarım tercih edilmiş?

Big Bend

Çünkü binanun bu kavisli yapısı onu diğer gökdelenlerden ayırarak geleneksel mimariye kafa tutan bir bina hâline getiriyor.

Geleneksel gökdelenlerin dikey yapısının aksine, Big Bend yatay olarak genişleyerek ve kıvrılarak bir kemer oluşturan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yerden yüksekliği 610 metre olan bu gökdelen, kavisli yapısı sebebiyle toplamda 1200 metre uzunluğa sahip.

Asılına bakarsanız bu kesintisiz uzunluğu ile şehrin en uzun binası olmayı da başarıyor.

Hem estetik hem de mühendislik açısından son derece yenilikçi bir yaklaşımın ürünü olarak görülen bu bina tamamlandığında New York’un en ikonik binaları arasında yer alacak gibi görünüyor.

Big Bend'in öne çıkan özelliklerinden bir diğeriyse yenilikçi mühendislik çözümleri.

Big Bend

Binanın, dünyanın en uzun ve en ince yapısı olarak tasarlandığı biliniyor.

Bu sebeple, yapının rüzgâr direncine karşı dayanıklı olmasını ve sismik aktivitelerden etkilenmemesini sağlamak için son derece gelişmiş mühendislik tekniklerinin kullanıldığı belirtiliyor.

Örneğin, binanın temelinde kullanılan derin kazık teknolojisinin yapının stabilitesini artırırken, dış cephede kullanılan özel cam panellerin ise enerji verimliliğini maksimuma çıkarttığı söyleniyor.

Ek olarak, artık neredeyse her yeni gökdelende gördüğümüz akıllı bina sistemleri, enerji tüketimini optimize ederken, aynı zamanda bina sakinlerine konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca, güneş panelleri ve yağmur suyu toplama sistemleri gibi sürdürülebilir teknolojiler de binanın çevre dostu olmasına katkıda bulunmak amacıyla kullanılacak.

Son olarak, binanın iki ucu arasında yer alan asansör sistemi, yay boyunca kesintisiz hareket edebilen özel bir teknolojiye sahip olacağı belirtiliyor.

İlginç yapılarla ilgili ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Mimarların ''En Uzun Bina Benimki'' Diyebilmek İçin Girdikleri Kıyasıya Rekabet: Chrysler Binası’nın Yükseklik Yarışı
İLGİLİ HABER

Afrika’nın İlginç Gökdelen Projesi: Kendi Kendine Yetebilen Ekolojik Gökdelen The Tower Of Life
İLGİLİ HABER

Maliyeti 2 Milyar Doları Bulan Dünyanın En Pahalı NBA Arenası Intuit Dome: Stadyum mu Yoksa Uzay Üssü mü?
İLGİLİ HABER

İngiltere Gizli Servisi MI6 Binasının James Bond Filmlerini Aratmayan Hikâyesi (Kabak Gibi Meydanda Olan Binayı Gizlemişler!)
İLGİLİ HABER

Çin’de Yer Alan, Terk Edilmiş Bir Taş Ocağının İçine İnşa Edilmiş İlginç Otel: InterContinental Shanghai Wonderland
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan’ın 400 Metrelik Gösterişli Bir Küp Şeklinde Tasarladığı Mega Projesi: The Cube (Okuyunca Tek Sebebinin Gösteriş Olmadığını Göreceksiniz!)
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan’ın 170 Kilometre Uzunluğunda Bir Çizgi Şeklinde Tasarladığı Dev Şehir: The Line
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan'ın Hayır mı Şer mi Olduğu Tartışmalı Olan Mega Projesi: Oxagon (Süveyş Kanalı'ndaki Ticareti Kötü Etkileyebilir!)
İLGİLİ HABER

Güney Afrika’nın "Beyaz Elitleri" İçin Tasarlansa da Daha Sonra Suç Dünyasının Çöplüğüne Dönüşen Ponte Tower’ın İlginç Hikâyesi
İLGİLİ HABER

Japonya'nın 1.000.000 Kişiyi Barındıracak Mega Projesi: Shimizu Mega-Şehir Piramidi
İLGİLİ HABER

Dünyanın En Tehlikeli Oteli: Frying Pan Tower (Okuyunca Neden Bu Kadar Tehlikeli Denildiğine Hak Vereceksiniz!)
İLGİLİ HABER

Bir Hata Sonucunda Gökdelenlerle Dolan New York’taki Flatiron Binasının Sıra Dışı Hikâyesini Okuyunca Çok Şaşıracaksınız!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler