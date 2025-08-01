Son günlerin viral uygulaması NEXT Sosyal, Mastodon'un talebi sonrasında kaynak kodlarını herkese açık bir şekilde yayımladığını duyurdu.

Türkiye'nin yerli ve millî sosyal medya platformu olarak tanıtılan NEXT Sosyal, 400 bin kullanıcıyı aşarak kullanıcı tabanını büyütmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mastodon altyapısını kullanması nedeniyle gündeme gelen platform, kaynak kodlarını herkese açık bir şekilde yayımladı.

Normal şartlarda Mastodon altyapısını kullanan uygulamaların kaynak kodlarını da herkese açık bir şekilde yayımlaması gerekiyor. NEXT Sosyal ise kapalı kutu olmayı tercih ettiğinden Mastodon ekibi kendilerine ulaşmaya çalıştıklarını açıklamıştı.

NEXT Sosyal kaynak kodları yayımlandı

Bugün ise NEXT Sosyal'in resmî hesabından yapılan açıklamada, mobil uygulamaların (Android, iOS ve Web) GNU AGPLv3 lisansı altında tüm kullanıcıların erişimine açıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şeffaflık ve açık kaynak ilkelerimiz doğrultusunda Next Sosyal’in geliştirilmesinde önemli bir adımı daha tamamladık.

Next Sosyal mobil uygulamalarının (Android & iOS & Web) kaynak kodları, GNU AGPLv3 lisansı altında yayınlandı.

Mastodon altyapısını kullanarak geliştirdiğimiz platformumuza katkıda bulunmak isteyen herkesi davet ediyoruz.

Next’te gelecek var."

NEXT Sosyal'i incelediğimiz video için: