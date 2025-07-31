Türkiye’nin en büyük iş insanlarından biri olan Selçuk Bayraktar’ın duyurmuş olduğu Next Sosyal adlı yerli sosyal medya uygulaması, hem sunmuş olduğu özellikler hem de Mastodon altyapısını kullanmasıyla epey gündem olmuştu. Mastodon’un Selçuk Bayraktar’ın Next duyusu paylaşımının altına almış olduğu “Lütfen bizimle iletişime geçin” mesajı kafalarda soru işareti oluşturmuştu.
T24’ten Eray Özel, Mastodon İletişim Başkanı Andy Piper’e ulaştığını ifade ederek şirketin neden Selçuk Bayraktar’ın kendilerine ulaşmasını istediğini ve bunu neden resmi yollar yerine bir tweet atarak dile getirdiklerini açıkladı. Piper’in iddialarına göre ortada ciddi bir iletişim eksikliği söz konusu.
Mastodon İletişim Başkanının Next Sosyal hakkındaki açıklamaları şu şekilde:
İlgili site (Next Sosyal], GNU Affero Genel Kamu Lisansı (AGPL) kapsamında lisanslanan Mastodon yazılımını çalıştırıyor gibi görünüyor. Ancak, yazılım değiştirilmiş gibi görünüyor ve Mastodon koduna ve telif haklarına yapılan atıflar kullanıcı arayüzünden ve siteden büyük ölçüde kaldırılmış. Ayrıca, mobil uygulamaların kendi uygulama kodumuza dayanıyor gibi göründüğü konusunda da bilgilendirildik.
GNU Affero Genel Kamu Lisansı, normal GNU GPL sürüm 3'ün değiştirilmiş bir sürümüdür. Ek bir gereksinimi vardır: Bir sunucuda değiştirilmiş bir program çalıştırır ve diğer kullanıcıların programla iletişim kurmasına izin verirseniz, sunucunuz da kullanıcıların programda çalışan değiştirilmiş sürüme karşılık gelen kaynak kodunu indirmelerine izin vermelidir. Bir Mastodon sunucusunun, en azından hizmetin ana sayfasında yazılımın kaynak koduna görünür bir bağlantısı olmalıdır.
Lisans yükümlülüklerini hatırlatmak ve bilgilendirmek için ilk olarak 8 Temmuz'da hizmet sahibiyle e-posta yoluyla iletişime geçmeye çalıştık. O zamandan beri, hizmet sahibiyle iletişime geçmek için birkaç girişimde daha bulunduk, ancak e-postalar ya geri döndü ya da görmezden gelindi. 27-28 Temmuz hafta sonu boyunca halktan gelen birkaç ek mesajın ardından, 29 Temmuz'da resmi X hesabımız, hizmet sahibiyle iletişime geçmek için bir başka çaba olarak Next Sosyal'e atıfta bulunan önemli bir gönderiye yanıt verdi.
GNU Affero Genel Kamu Lisansı, normal GNU GPL sürüm 3'ün değiştirilmiş bir sürümüdür. Ek bir gereksinimi vardır: Bir sunucuda değiştirilmiş bir program çalıştırır ve diğer kullanıcıların programla iletişim kurmasına izin verirseniz, sunucunuz da kullanıcıların programda çalışan değiştirilmiş sürüme karşılık gelen kaynak kodunu indirmelerine izin vermelidir. Bir Mastodon sunucusunun, en azından hizmetin ana sayfasında yazılımın kaynak koduna görünür bir bağlantısı olmalıdır.
Lisans yükümlülüklerini hatırlatmak ve bilgilendirmek için ilk olarak 8 Temmuz'da hizmet sahibiyle e-posta yoluyla iletişime geçmeye çalıştık. O zamandan beri, hizmet sahibiyle iletişime geçmek için birkaç girişimde daha bulunduk, ancak e-postalar ya geri döndü ya da görmezden gelindi. 27-28 Temmuz hafta sonu boyunca halktan gelen birkaç ek mesajın ardından, 29 Temmuz'da resmi X hesabımız, hizmet sahibiyle iletişime geçmek için bir başka çaba olarak Next Sosyal'e atıfta bulunan önemli bir gönderiye yanıt verdi.