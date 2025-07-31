Mastodon, Next Sosyal duyurusu sonrası neden Selçuk Bayraktar'a X üzerinden ulaşmaya çalıştıklarını açıkladı. Görünen o ki iki şirket arasında ciddi bir iletişimsizlik yaşanmış durumda.

Türkiye’nin en büyük iş insanlarından biri olan Selçuk Bayraktar’ın duyurmuş olduğu Next Sosyal adlı yerli sosyal medya uygulaması, hem sunmuş olduğu özellikler hem de Mastodon altyapısını kullanmasıyla epey gündem olmuştu. Mastodon’un Selçuk Bayraktar’ın Next duyusu paylaşımının altına almış olduğu “Lütfen bizimle iletişime geçin” mesajı kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

T24’ten Eray Özel, Mastodon İletişim Başkanı Andy Piper’e ulaştığını ifade ederek şirketin neden Selçuk Bayraktar’ın kendilerine ulaşmasını istediğini ve bunu neden resmi yollar yerine bir tweet atarak dile getirdiklerini açıkladı. Piper’in iddialarına göre ortada ciddi bir iletişim eksikliği söz konusu.

Mastodon İletişim Başkanının Next Sosyal hakkındaki açıklamaları şu şekilde: