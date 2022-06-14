Kripto para piyasası yatırımcılara acı çektirmeye devam ederken bu düşüş, NFT piyasasında satışların artmasına neden oldu. Tamam da neden?

Son günlerde yatırımcıları perişan eden kripto para piyasası, pek çok kripto para biriminde uzun süredir gördüğümüz en düşük seviyeleri gösterdi. Bitcoin’in değeri 21 bin doların bile altına düşerken, kripto para piyasasının toplam hacmi de uzun süre sonra ilk kez 1 trilyon doların altına indi. Öte yandan piyasadaki bu düşüş, bambaşka bir piyasada zıttı yönde etki yaptı.

Bitcoin’in başı çektiği kripto para piyasasındaki keskin düşüşünün ardından NFT koleksiyonlarının da fiyatları haliyle dibi gördü. Koleksiyonların piyasa değeri, düşen kripto para birimlerinin değeri nedeniyle bir hayli düşünce pek çok yatırımcının NFT’lere yöneldiği görüldü. Öyle ki popüler NFT koleksiyonlarının işlem hacimleri, son 24 saatte iki kattan fazla arttı.

NFT koleksiyonlarında fiyatlar düştü, satışlar arttı

CryptoSlam verilerine göre Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Otherdeed, CryptoPunks, CloneX ve Sorare gibi pek çok popüler NFT koleksiyonundaki işlem hacmi, iki kattan fazla arttı. En büyük artış, %262,79’luk oranla Bored Ape Yacht Club’da görüldü. Bu koleksiyonu takip eden koleksiyon ise %173,49 ile Mutant Ape Yacht Club oldu.

DappRadar’ın verileriyse son 24 saatte artan işlem hacminden en fazla kâr eden platformların başında OpenSea’nin geldiğini gösterdi. Verilere göre OpenSea'de, son 24 saatte toplamda 23,88 milyon dolarlık satış gerçekleşti ve işlem hacmi %173,43 oranında arttı. Bu artışa rağmen yatırımcı sayısınınsa %15,39 oranında azaldığı görüldü.