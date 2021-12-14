Nike, NFT ayakkabılar üreten RTFKT Studios isimli şirketi satın aldığını duyurdu. Yapılan açıklamalarda, şirketin satın alımı için ne kadar ödendiğine değinilmedi. Ancak bu hamle, Nike'ın NFT ve metaverse işine girdiğinin ilanı niteliğinde.

Dünyanın en popüler spor giyim markalarından Nike, RTFKT Studios olarak isimlendirilen bir şirketi satın aldığını açıkladı. Bu durum, Nike gibi büyük bir şirket için pek de şaşırtıcı değildi. Ancak önemli olan, RTFKT Studios'un yaptığı çalışmalardı. Metaverse ekosistemlerinde NFT ayakkabılar üreten şirketin satın alınmış olması, Nike'ın NFT ve metaverse işine girdiğinin ilanı niteliğinde...

RTFKT Studios, NFT'nin yeni yeni duyulmaya başladığı zamanlarda yaptığı satışlarla dikkat çekmişti. 2021'in başında "Fewocious" nickiyle bilinen sanatçı ile bir iş birliği yapan şirket, özel tasarım NFT ayakkabılarını satışa sunmuş, yalnızca 6 dakika içerisinde 600 çift dijital ayakkabı satmayı başarmıştı. O satış döneminde 3,1 milyon dolarlık kazanç sağladığını söyleyen yatırımcıların da dikkatini çekmiş, topladığı yatırımlar sayesinde 33,3 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. İşte bu şirket, artık Nike'ın bir parçası olmuş durumda.

RTFKT Studios'un ürettiği bir NFT ayakkabı

Nike, NFT ayakkabılar üreten RTFKT Studios için ne kadar ödeme yaptığını açıklamadı. Ancak, bu satın alma işleminin duyurusunda dikkate değer bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda, Nike'a ait olan swoosh ve jumpman gibi markalarının logolarının yanına, RTFKT Studios'un logosunu da eklendi. Diğer markaların ne kadar köklü olduğunu düşündüğümüzde, Nike'ın bu satın almayı ne denli önemsediğini görebiliriz.

İşte RTFKT Studios logosunun Nike logolarıyla birleştiği paylaşım

Dünyaca ünlü spor giyim markasının RTFKT Studios ile ilgili planlarının ne olduğu açıklanmadı. Ancak bu satın alma, Nike'ın NFT ve metaverse işine girdiğini ispatlıyor oluşu nedeniyle oldukça önemli. Aslında şirket, bundan birkaç ay önce de önemli bir adım atmıştı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuruda bulunan şirket, sanal ürünlerin satışını gerçekleştireceği ürünler için harekete geçmişti. Başvurudan sonra gelen RTFKT Studios hamlesi, Nike'ın önümüzdeki dönemlerde çok konuşulacak işler yapacağının açık bir göstergesi...