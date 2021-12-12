Geçtiğimiz günlerde Türksat 5B uydusunun 19 Aralık günü uzaya fırlatılacağı açıklanmıştı. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un bugün yaptığı açıklamalarda ise uydunun, bir NFT eseriyle uğurlanarak yörüngeye gönderileceği duyuruldu.

30 yıl görev yapması planlanan aberleşme uydusu Türksat 5A, 8 Ocak 2021 tarihinde Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Falcon 9 roketi ile yörüngeye gönderilmiş ve Türkiye’nin aktif haberleşme uydusu sayısını dörde çıkarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla da Türkiye’nin uzay gönderilecek yeni uydusu Türksat 5B’nin ne zaman fırlatılacağı belli olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı basın açıklamasında 35 yıldan fazla hizmet verecek olan uydunun 19 Aralık’ta yine bir Falcon 9 roketi ile fırlatılacağını duyurdu. Bugün gelen haberlerde ise uydunun bir NFT eser ile uğurlanacağı ifade edildi.

Öğrencilerin çizdiği resimler NFT’ye dönüştürüldü

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un açıklamalarına göre, Ka-Bant kapasitesinin 15 kat fazla olacağı ve diğer sabit sınıf uydulara göre 20 kat daha fazla verimli olduğu belirtilen Turksat 5B uydusu, hazırlanan bir NFT, yani benzersiz bir ‘değiştirilemez token’ ile uğurlanarak uzaya gönderilecek.

Twitter üzerinden yapılan açıklamalara göre Türksat 5A’nın yolculuğundan esinlenerek oluşturulan NFT eser, Dijital Resim Sergisi’nde bulunan ve çocuklar tarafından çizilen resimlerin yapay zekâ ile derlenmesiyle oluşturuldu. Buna ek olarak Koç, sergiye 81 ilden ve Azerbaycan’dan katılan toplam 82 öğrenciye, çizdikleri bu resimlerin NFT olarak gönderileceğini de sözlerine ekledi.

Önümüzdeki pazar günü gönderilecek olan Türksat 5B, yerli olarak tasarlanan ekipmanlar ile uzaya gönderilen ilk ticari haberleşme uydusu olacak. 55 Gbs’den fazla veri iletim kapasitesi sağlaması beklenen uydu, görev süresi boyunca havacılık ve denizcilik gibi birçok sektörde faaliyet gösterecek.