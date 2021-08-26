Amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan tam not alan Nikon D5300, bir dijital fotoğraf makinesinden beklenen her şeyi vermekle kalmıyor, aynı zamanda dahili Wi-Fi ve GPS özellikleriyle çok daha fazlasını sunuyor. Nikon D5300 modelinin öne çıkan özelliklerine gelin biraz daha yakından bakalım.

Son yıllarda fotoğraf ve video çekiminin zirvesini yaşıyoruz. Bunun en büyük nedeni ise kullandığımız tüm mobil cihazların birer kameraya sahip olması. Ancak Nikon D5300 gibi bir dijital fotoğraf makinesi ile çekim yapmanın yerini hiçbir şey tutmaz. Nikon D5300 modeli, günümüz dünyasında fotoğraf ve video çekim işini bir adım daha ileri taşıyarak yeni çağa ayak uydurmuş gibi görünüyor.

Nikon D5300 modeli hakkında söylenecek çok fazla şey var ancak en dikkat çeken özelliği, dahili Wi-Fi ve GPS özelliğine sahip olması. Bunun anlamı, fotoğraflarınızın konum etiketiyle kaydediliyor olması ve çevrimiçi olmanız demektir. Bir dijital fotoğraf makinesinden bekleneni ve çok daha fazlasını sunan Nikon D5300 modelinin özelliklerine yakından bakalım ve kimler için uygun bir model olduğunu görelim.

Dahili Wi-Fi ve GPS özellikleriyle her an çevrimiçi olun:

Dijital fotoğraf makinelerinin günümüz dünyasına uyum sağlamasını engelleyen en önemli faktör, çevrimiçi olamamalarıydı. Nikon D5300 bu sorunu dahili Wi-Fi özelliği ile ortadan kaldırıyor. Nikon Wireless Mobile Utility mobil uygulamasını kullanarak Nikon D5300 ile çektiğiniz tüm fotoğraf ve videoları akıllı telefon ya da tabletinize aktarabilirsiniz. Fotoğraflarınızı HDMI kablosu ile aktarmanız da mümkün.

Nikon D5300 modelinin dahili GPS özelliği ise gerçek anlamda devrim niteliğinde bir adım. Özellikle seyahat fotoğrafçılarının çekim sonrası zorlu konum belirleme sürecini tamamen ortadan kaldırıyor. Amatör bir fotoğrafçı olsanız bile dış çekim yapmak için gezerken hangi çekimi nerede yaptığınızın otomatik olarak kaydediliyor olmasının avantajını göreceksiniz.

Açısını uygun kadraja göre ayarlayabileceğiniz büyük ekran:

Bazıları vizörden bakarak çekim yapmayı severken bazıları dijital fotoğraf makinesinin ekranına bakarak kadrajı ayarlar. Sabit bir ekran, kadraj ayarı sırasında kullanıcıyı sınırlar. Nikon D5300 modelinin değişken açılı 3.2 inç boyutundaki ekranı ise çekmek istediğiniz alana farklı açılardan yaklaşmanızı sağlar.

Nikon D5300 modelinin sahip olduğu ekran, 1.037k nokta yüksek çözünürlüklü ve geniş açılı bir LCD ekrandır. Çekim sırasında ya da çekim sonrasında kaydetmiş olduğunuz görüntülerin tüm detaylarını netliğini kaybetmeden görmenizi sağlıyor. Aynı ekran üzerinden görüntü üzerinde düzenlemeler yapmanız da mümkün.

Nikon D5300 modelinin geniş ISO aralığı ve hızlı görüntü işlemcisi:

Nikon D5300 modelinin otomatik ayarlarına geçmeden önce elle ayarlama yapmak isteyenler için ISO değer aralığının 100 – 12.800 olduğunu ve 25.600 dengine kadar çıkabileceğini hatırlatalım. Bu değer aralığı, neredeyse karanlık ortamda bile net görüntüler elde etmenizi sağlıyor.

Bir dijital fotoğraf makinesinde deklanşöre bastıktan sonra görüntünün işlenmesi için bir süre gerekir. Nikon D5300 modeli bunun için EXPEED 4 görüntü işlemcisini kullanılıyor. Standart çekimlerde ve 5 fps sürekli çekimlerde böyle bir işlemcinin kullanılıyor olması hem çok daha hızlı görüntü yakalamanızı hem de görüntülerin netliğinden şüphe etmemenizi sağlıyor.

Onlarca farklı sahne modu ile kendi görüntülerinizi yaratın:

Nikon D5300 modeli 16 farklı sahne modu ve pek çok farklı efekt moduna sahip. Çektiğiniz alana en uygun sahne modunu seçtikten sonra artık kontrolü makinenin eline bırakabilirsiniz.. Enstantane hızını, ISO değerini ve diyaframı seçtiğiniz sahne moduna göre kendisi ayarlıyor ve size sadece en iyi anı yakalamak kalıyor.

Efekt modları ise gördüğünüzden çok daha fazlasını yaratmanıza imkan sağlıyor. Bazı renkleri öne çıkar mı istiyorsunuz? Siyah beyaz çekim yapmak ya da gördüğünüz alana biraz retro hava katmak? Nikon D5300 efekt modları ile bunları hepsi ve hatta binaların minyatür gibi görünmesini sağlamak bile mümkün.

En küçük detayları bile en net şekilde yakalayın:

Nikon D5300 modelinin görüntü sensörü 24.2 megapiksel çözünürlüğe sahiptir. Bunun anlamı, vizörden ya da ekrandan baktığınız zaman gördüğünüz her şeyi en ince detayına kadar net bir şekilde kaydediyor olmanızdır. Çekim sonrası görüntüleri izlediğiniz zaman istediğiniz kadar yaklaştırın ve detayların yoğunluğunu kendi gözünüzle görün.

Nikon D5300 39 odak noktasından oluşan bir netleme sistemine sahip. Merkezdeki dokuz adet çapraz sensör ile birlikte tüm bu odak noktalarına netleme yapılıyor olması, özellikle hareketli nesne çekimlerinde ya da video çekimlerinde otomatik odaklama özelliğini kullanıyorsanız görmesi zor detayların bile yakalanmasını sağlıyor.

Yüksek kontrastlı bir ortamdaysanız HDR modu hareketsiz, etkin D-Lighting modu hareketli çekimlerde ışık ve gölge yoğunluğunu otomatik olarak ayarlayacaktır. Nikon D5300 modelinin hassas ölçüm sensörü sayesinde nokta atışı pozlamalar yapabilirsiniz. Bu tür otomatik özellikler amatör fotoğrafçılar için pek çok çekim sırasında hayat kurtarıcı olacaktır.

Full HD kalitesinde videolar çekin:

Nikon D5300 modeli, video çekimi için de harika özellikler sunuyor. 60 fps kare hızına kadar Full HD görüntü çözünürlük kalitesinde videolar çekebiliyorsunuz. Canlı görüntü netleme özelliği sayesinde hem siz hem de kaydettiğiniz nesne hareket ediyor olsa bile ortalığı karıştıran bulanık görüntüler olmayacak.

Nikon D5300 modelinin bir de dahili stereo mikrofonu bulunuyor. Bu sayede ek bir mikrofon kullanmadan çektiğiniz tüm videolarda eşzamanlı ses kaydı da almış oluyorsunuz. Ancak kabul edelim, dahili mikrofonlar çok fazla dip ses aldıkları için özellikle bir kişinin sesine odaklı çekimlerde pek işe yarar sonuçlar vermezler.

Nikon D5300 teknik özellikleri:

Nikon DX biçimi ile etkin görüş açısı

24,2 milyon etkin piksel

23,5 x 15,6 mm CMOS görüntü sensörü

6000 x 4000 resim boyutu

SD, SDHC ve SDXC hafıza kartlarına depolama

2-20 EV ölçüm aralığı

-1 ile +19 EV algılama aralığı

H.264 / MPEG-4 Gelişmiş Video Kodlaması

NTSC, PAL video çıkışı

54 Mbps veri hızı

Li-ion EN-EL14a pil

Kullanıcılarından tam not alan Nikon D5300 modelini inceledik ve öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Dijital fotoğraf makinelerinde yaşanan bu gelişmeler, yıllar sonra nasıl görüntülerle karşılaşacağımızı merak etmemize neden oluyor. Nikon D5300 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.