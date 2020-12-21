Japonya merkezli dev fotoğraf makinesi üreticisi Nikon, Japonya'da 49 yıldır faaliyet gösteren fabrikasını Tayland'a taşıma kararı aldı.

Japon basınında yer alan bilgiye göre Nikon, 49 yıldır fotoğraf makinesi ürettiği Japonya’daki Sendai Nikon fabrikasını Tayland’a taşıma kararı aldı. Fabrikanın değiştireleceği zaten biliniyordu, ancak yeni fabrikanın nerede olacağı ve ne zaman taşınacakları, Nikon tarafından resmi bir açıklamayla duyuruldu.

Finansal olarak zor zamanlardan geçen Nikon, maliyetleri bir nebze de olsa hafifletmek için fabrikasını Tayland’a taşıyacak. Eylül ayında Z6 ve Z7 modellerin üretimlerini tamamladıklarını belirten şirket, Ekim ayından itibaren taşınma hazırlıklarına başladığını açıkladı.

Bazı parçalar, eski fabrikada üretilmeye devam edecek

1971 yılında kurulan Senai Nikon fabrikası, kurulduğu yıldan itibaren markanın sahip olduğu modelleri üretmeye devam ediyordu. Başlarda sadece fiyat performans odaklı çalışan şirket, zamanla Nikon D6 DSLR gibi öncü modellerle öne çıkmayı başardı. Bu modelin üretimi, hala Sendai Nikon fabrikasında gerçekleşse de yakın zamanda üretim Tayland fabrikasına geçecek.

Sendai Nikon fabrikasına ne olacağı merak konusu oldu. Şirket, Sendai’yi tamamen kapatmayacaklarını, fotoğraf makinelerinin yüksek performansa sahip olmasını sağlayan bazı parçaları burada üretmeye devam edeceklerini açıkladı. Yapılan başka bir açıklamaya göre Nikon, Sendai fabrikasını ileride gerçekleştirecekleri yeni girişimler için bir başlangıç fabrikası olarak da kullanabilir.