Ninja, 100.000 Kill'e İlk Kim Ulaşacak?' Kapışmasını Yitirdi

Twitch'in en ünlü yayıncısı Ninja, Fortnite'ta uzunca süredir galibi beklenen yarışmayı HighDistortion'a karşı kaybetti.

PUBG ve Fortnite, oyun dünyasını battle royale temasıyla buluşturmasının yanı sıra, rekabet ruhunu ve yayıncılar arasındaki 'izlenme sayısı' dışındaki etmenlerde kapışılmasını da mümkün kıldı.

Twitch'in en ünlü Fortnite yayıncılarından Tyler "Ninja" Blevins, girdiği büyük bir rekabetten mağlup ayrıldı. TSM HighDistortion, canlı yayın yaptığı esnada 100.000 kill sayısına ulaşan ilk kişi olmayı başararak Ninja'yı bertaraf etti.

İşte o anlar:

HighDistortion'ın kendisini mağlup etmesi sonrasında, Ninja hem canlı yayında hem de sosyal medya hesaplarında kendisini tebrik ederek mağrur bir duruş sergiledi.

"Efsane HighDistortion'ı 100.000 kill'e ulaşan ilk oyuncu olduğu için tebrik ediyorum. Çok yakında ben de oradayım ;)"