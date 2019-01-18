Davalardan Gözü Korkan Microsoft, Oyunundan 2 Dansı Kaldırdı

Fortnite’a açılan davalar, aynı dansları Forza Horizon 4 adlı yarış oyununda kullanan Microsoft’un gözünü korkutmuş olacak ki firma bu dansları oyundan kaldırdı.

Fortnite oyununun yapımcısı Epic Games, son zamanlarda dans davalarıyla boğuşuyor. Firmaya dava açanlar arasında aktör Alfonso Ribeiro, Instagram fenomeni The Backpack Kid, rapçi 2 Milly ve ‘Turuncu Tişörtlü Çocuk’ olarak bilinen çocuğun annesi var.

Davaların ortaya çıkmasından haftalar sonra, oyuncu Ribeiro’nun açtığı davanın konusu olan Carlton ve Instagram fenomeni The Backpack Kid’in Floss dansları, Forza Horizon 4’ten kaldırıldı. Forza Horizon 4 yapısı itibarı ile bir yarış oyunu ama bazen sürücüleri kutlama yaparken ve dans ederken görebiliyoruz.

Microsoft’a ve oyunun yapımcısı Playground Games’e yönelik olarak hiçbir yasal suçlama olmamasına rağmen firmaların bu kararı alması, firmaların daha başlarına bir şey gelmeden önlemlerini aldığına işaret ediyor.

Fortnite’a yöneltilen suçlamaların sebepleri arasında “Afro-amerikan azanlıkların yeteneklerinin yanlış yansıtılması” gibi sebepler de var. Firmaya açılan en ilginç dava ise Turuncu Tişötlü Çocuğun annesi tarafından açılan dava. Zira bu, zaten bir Fortnite yarışması için üretilmiş bir dans.

Uzmanlar, dansların dava konusu edilip edilemeyeceği konusunda şüpheci ancak bu sanatçıların peş peşe dava açmasını engellemiyor. Yine de danslar oyunda yer almaya devam ediyor.