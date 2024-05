Nintendo, Switch'te tüm zamanların en çok satan oyunlarını açıkladı. Listeyi tahmin edebileceğiniz gibi Super Mario, The Legend of Zelda ve Pokemon gibi ünlü Nintendo serileri domine etti.

Nintendo Switch, Türkiye’de o kadar olmasa da dünya çapında en popüler konsollar arasında yer alıyor. Öyle ki cihaz, 140 milyona yakın satış ile şu anda PlayStation 4’ün bile önünde en çok satan üçüncü konsol konumunda. Yine Nintendo’nun bir konsolu olan DS ise 154 milyon ile ikinci sırada. Birde ise 159 milyon satış ile PlayStation 2 yer alıyor.

Tabii Nintendo’nun konsolları bu kadar popüler olunca oyunlar da çok fazla satıyor. Şimdi ise Nintendo Switch platformunda en çok satan oyunlar belli oldu. Listenin zirvesinde pek şaşırtmayan bir yapım var.

Mario Kart 8 Deluxe, en çok satan Nintendo Switch oyunu

Nintendo’nun açıklamalarına göre tüm zamanların en çok satan Switch oyunu 61,97 milyon ile Mario Kart 8 Deluxe. Super Mario serisinin bir parçası olan Mario Kart serisinden. Yarış türünde olan ve 2017’de çıkan yapımda Mario ve arkadaşları rolüne birikerek yarışlar yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda farklı farklı birçok karakter de yer alıyor. Mario Kart 8 Deluxe’un sadece Switch’te değil, Nintendo konsollarında tüm zamanların en çok satan oyunu olduğunu da belirtelim.

Listenin ikinci sırasında, 45,36 milyon satış ile 2020’de piyasaya sürülen yaşam simülatörü Animal Crossing: New Horizons var. Onu, birçok sevilen Nintendo serisini bir arada toplayan getiren dövüş oyunu Super Smash Bros. Ultimate 34,22 milyon ile takip ediyor. Çok sevilen bir diğer Nintendo oyunu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ise dördüncü sırada.

İlk onda herkesin aklına kazınmış Nintendo serilerinin dominasyonu var. Super Mario oyunları en çok yer alan oyunlar olurken Pokemon ve The Legend of Zelda’dan da yapımlar görüyoruz. Tüm listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

İşte tüm zamanların en çok satan Nintendo Switch oyunları ve satış adetleri