Yeni ortaya atılan bir iddiaya göre Nintendo, Switch 2'yi bu hafta içi resmen tanıtacak.

Nintendo’nun çok uzun süredir beklenen yeni el konsolu Switch 2’i son zamanlarda baştan aşağı sızdırılmıştı. Tüm söylentiler, şirketin çok yakında cihazı tanıtabileceğini gösteriyordu. Bugün ise yeni bir iddia geldi.

Sektörden doğru sızıntılarıyla bilinen Nate the Hate, Nintendo’nun bu hafta Switch 2’yi tanıtacağını öne sürdü.

16 Ocak Perşembe günü tanıtılabilir

Podcast yayınında konuşan Nate the Hate, kendi kaynaklarından edindiği bilgilerde Switch 2’nin 16 Ocak Perşembe günü resmen tanıtılacağını ifade etti. İddiaya göre bu tanıtımda şirket büyük oranda donanıma odaklanacakmış.

Kaynak, direkt olarak konsolu anlatan bir sunumla karşılaşabileceğimizi söylüyor. Yani herhangi bir oyuna yer verilmeyebilir ve yazılım odaklı bir şeyler gösterilmeyebilirmiş. Sadece ekranında oyun görebilirmişiz. Şirketin konsolu gösteren bir fragman ile tanıtımı gerçekletireceğini ekleyen kaynak, son olarak yazılım odaklı duyuruların şubat sonu veya mart başında yapılacağını aktarmış.

Tabii ki bu bir iddia. Henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. Şirketin gerçekten de Switch 2’yi bu hafta duyurup duyurmayacağını perşembeyi bekleyip göreceğiz.

Switch 2 hakkında şu ana kadar çıkan bilgiler

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