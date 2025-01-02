Nintendo Switch 2'nin anakartı sızdı. Böylece cihazın bazı özellikleri de belli olmuş oldu.

Çok uzun yıllardır beklenen yeni nesil el konsolu Nintendo Switch 2’nin tanıtılmasına artık az bir süre kaldı. Resmî bir tarih olmasa da tahminler, cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılacağı yönünde. Cihazın tanıtımı beklenirken birçok sızıntı görmüştük. Tasarımdan özelliklerine kadar neredeyse her şey ortaya çıkmıştı. Şimdi de yeni bilgile geldi.

Yeni sızıntı, Nintendo Switch 2’nin anakartına bir bakış atmamızı sağlıyor ve bazı teknik özellikleri hakkında bilgi veriyor.

NVIDIA çipi, 12 GB RAM

*Reddit'ten gelen sızıntı.

Sızıntının gerçek olup olmadığı konusunda bir bilgi yok. Ancak gerçekse cihazın NVIDIA’dan bir çip içereceği ifade edilmiş. Ayrıca anakart, cihazın şu ankinin iki katı olarak 12 GB kapasiteli LPDDR5 RAM ile geleceğini de ortaya koymuş. Bunlar dışında 2 USB-C portu da görüyoruz. İlginç bir şekilde SD kart girişi görselde yer almıyor.

Cihazda kullanılacak çipin NVIDIA Ampere mimarisinde üretilmiş çiplerden olabileceği aktarılmış. Bu doğruysa 4K 30 FPS civarlarında performans verebilir. Ayrıca şirket tarafından alınan bir patent, DLSS teknolojisi desteği alabileceğini de ortaya koyuyor. Bu da yapay zekânın yardımıyla çok daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunabileceğinin bir göstergesi.

*Switch 2'nin muhtemel tasarımı.

8 inç LCD ekranla gelmesi beklenen cihaz hakkındaki yeni sızıntıdan gelen bilgiler bu kadar. Ocak içinde tanıtılabileceğine dair iddialar devam ediyor. Gerçek olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.