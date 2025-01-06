Nintendo Switch 2'nin Joy-Con kontrolcülerinin görüntüleri sızdırıldı. Görseller, cihazın bir kısmına ilk kez bu kadar net bakmamızı sağlıyor.

Nintendo, uzun yıllardır beklenen yeni el konsolu Switch 2’yi bu sene nihayet tanıtacak. Resmî tanıtım tarihi hakkında hâlâ bir bilgi bulunmasa da önümüzdeki birkaç ay içinde geleceği konuşuluyor. Hatta ocak bitmeden duyurulabileceği söylentileri bile var.

Nintendo Switch 2, şimdiye kadar birçok kez sızdırılmıştı. Bugün ise bir sızıntıyla daha karşı karşıyayız. Çin’den gelen bir görsel, konsolun “Joy-Con” kumandalarına bir bakış atmamızı sağlıyor.

Switch 2’nin Joy-Con’ları böyle gözükecek

İlk olarak Çin'de paylaşılan ve Reddit üzerinden dünya çapında yayılan bu görselin, Nintendo Switch 2’nin Joy-Con kumandalarını içerdiği iddia edilmiş. Eğer doğruysa ilk kez bu kadar net bir bakış atabiliyoruz. Görsel, orijinal Switch’te olduğu gibi bu modelde de takıp çıkarılabilir olacaklarını ortaya koyuyor.

Aslında baktığımızda yeni Joy-Con’ların şu anki modele kıyasla çok büyük farklar taşımadığını görebiliyoruz. Sadece tetik bölgesinin biraz daha uzun olması dikkat çekiyor. Böylece çok daha rahat bir kullanım sunmak amaçlanmış olabilir. Renk konusunda da şirketin biraz sade bir yol izlediğini görebiliyoruz. Burada gözükmüyor ancak önceki sızıntılarda Joy-Con’lara yeni tuşların eklenebileceği belirtilmişti. Ne işe yarayacaklarına dair ise bir bilgi yoktu.

Nintendo Switch 2’de NVIDIA çip ve 12 GB LPDDR5 RAM bekliyoruz. 4K 30 FPS civarında performans vereceği konuşulan cihazda 8 inçlik LCD bir ekran ve DLSS teknolojisi desteği yer alma ihtimali de var.