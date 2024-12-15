Aksesuar markası Dbrand, Nintendo Switch 2 için kılıf paylaştı. Bu kılıf, cihazın resmî tasarımını da neredeyse kesinleştirmiş oldu.

Uzun yıllardır beklenen Nintendo Switch 2’nin çıkmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Şirket, bir değişiklik olmazsa Nisan 2025 öncesinde yeni el konsolunu bizlerle buluşturacak. Switch 2 hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı görmüştük. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi.

Bu seferki sızıntı, konsolun tasarımını içeriyor. Aksesuarlarıyla tanınan marka Dbrand, yeni Switch’in muhtemel tasarımını gösteren “Killswitch 2” isimli bir kılıf paylaştı. Konsolun bir render’ı da kılıfın içerisinde yer alıyordu. Hatta Dbrand CEO’sunun yaptığı açıklamaya göre Nintendo Switch 2 kesin olarak böyle gözükecek.

Switch 2’nin tasarımı böyle olabilir

Görüntülere baktığımızda cihazın şu ana kadar çıkan sızıntılardaki gibi geleceğini görebiliyoruz. Kavisli takıp çıkarılabilen ve Nintendo’nun ikonik renkleriyle donatılan joy-con’lar ilk dikkat çeken kısım.

Buna ek olarak yeni tuşların eklendiğini de görebiliyoruz. Örneğin sağ tarafta ana tuşun alt tarafına gizemli bir tuş eklenmiş. Buna ek olarak şu an piyasadaki Switch ve Switch OLED’den daha büyük olacağı da görülüyor. Dbrand’in ölçümlerine göre cihaz, hem daha uzun hem de daha geniş olacak. Bu da oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak diyebiliriz. Tahminler, cihazın 270 mm genişlik, 116 mm uzunluk ve 14 mm kalınlık ile geleceği yönünde.

Ekranın beklendiği gibi 8 inç olacağı da eklenmiş. LCD mi OLED mi olacağı konusunda ise bir bilgi yok. Ayrıca Dbrand’e cihazın çıkış tarihiyle ilgili de hâlâ bir bilgi verilmemiş. Yine de bu sızıntıyla Nintendo Switch 2’nin nasıl görüneceğini öğrenmiş olduk diyebiliriz.