Nintendo Switch 2’nin yeni Joy-Con kontrolcüsündeki C düğmesiyle eski model Switch’in ikinci ekran olarak kullanılabileceği iddia edildi.

Nintendo Switch 2 hakkında yepyeni söylentiler ortaya çıktı. Yeni Joy-Con’larda yer alacağı söylenen C düğmesinin tam olarak ne işe yarayacağı henüz belli değil. Fakat kulislerde dolaşan iddialara göre bu düğme, eski Switch konsolunu yeni modelle eşleştirerek ikinci ekran ya da kontrolcü olarak kullanmaya olanak tanıyabilir. Yani eski Switch’inizi çöpe atmak yerine yeni Switch’le birlikte değerlendirebilirsiniz gibi görünüyor.

İddialara göre Nintendo, Switch 2’nin Joy-Con’larına “C” adında yeni bir düğme ekliyor ve bu düğme sayesinde eski Switch konsolunu yeni cihazla eşleştirmek mümkün olabilecek. Yani elinizde birinci nesil Switch varsa, onu ikinci bir ekran ya da kontrolcü gibi kullanabileceksiniz. Bu da akıllara hemen Wii U’nun GamePad sistemini getiriyor.

Nintendo Switch 2’nin C düğmesi ikinci ekran desteği sunabilir

Her kullanıcının eski bir Switch modeline sahip olmadığını göz önünde bulunduran kaynaklar, bu özelliğin tamamen isteğe bağlı olarak sunulacağını ifade etti. Bu bağlantı seçeneğiyle birlikte çift ekranlı kullanım senaryolarının önü açıldı. Ayrıca bu sistemin Nintendo DS ve 3DS gibi çift ekranlı konsollara özel oyunlar için yeni çözümler sunabileceği belirtildi.

Bu iddia şu an için resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. C düğmesinin ne işe yaradığıyla ilgili kesin bilgi ise önümüzdeki hafta düzenlenecek Nintendo Direct etkinliğinde açıklığa kavuşacak. Öte yandan, bu ayın başında ortaya çıkan bir patent başvurusu, cihazın çift ekran kullanımını destekleyebileceğine işaret etti. Nintendo Switch 2’nin yıl içinde satışa çıkacağı daha önce gündeme gelmişti. Konsolun net çıkış tarihini ise Nintendo’nun önümüzdeki hafta duyurması bekleniyor.