Nintendo, dijital oyunların farklı cihazlarda oynanabilmesini ve aile üyeleriyle paylaşılabilmesini mümkün kılan sistemi duyurdu.

Japonya'nın sevilen oyun devi Nintendo, bugün düzenlediği Nintendo Direct etkinliğinde yazılım tarafında beklenmedik bir yenilikle karşımıza çıktı.

Nintendo, yeni sistemiyle dijital oyunları sadece kendi cihazında oynamakla sınırlı bırakmıyor; artık oyunlar farklı Switch’lerde oynanabilecek, hatta sevdiklerimizle paylaşılabilecek.

Aynı oyunu farklı Switch'lerde oynamak mümkün olacak

Şirket, “Sanal Oyun Kartı” adını verdiği sistemin, dijital oyunların farklı Nintendo Switch cihazlarında oynanmasına olanak tanıdığını açıkladı. Yeni sistemle birlikte dijital içeriklerin, fiziksel oyun kartuşları gibi esnek bir şekilde kullanılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Nintendo, bu yeni özelliğin özellikle aynı evde birden fazla Switch bulunan kullanıcılar için geliştirildiğini aktardı. Şirket, kullanıcıların bir oyunu bir Switch cihazında oynayıp daha sonra farklı bir modelde devam edebileceğini belirtti. Aynı zamanda dijital oyunların başkalarına ödünç verilebileceğini ancak sistem bazı sınırlamalarla birlikte sunulduğunu duyurdu. Oyunların aynı Nintendo Aile Grubu’nda yer alan en fazla sekiz kullanıcı arasında paylaşılabileceği ifade edildi. Ödünç verme işlemi için tüm cihazların aynı kablosuz ağa bağlı olması gerektiği, aynı anda yalnızca bir oyunun ödünç verilebileceği ve bu sürenin iki hafta ile sınırlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Nintendo, “Sanal Oyun Kartı” sisteminin nisan ayının sonunda kullanıma sunulacağını duyurdu. Şirket, ön sipariş sürecinin ise 2 Nisan’da başlayacağını ve özelliğin, geliştirme süreci devam eden yeni nesil konsol Switch 2’ye de entegre edileceğini açıkladı.