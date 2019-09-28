Nintendo Switch Lite, İlk Haftasında Japonya’da Yok Sattı

Nintendo Switch oyun konsolunun daha uygun modeli olan Switch Lite, Japonya pazarında ilk 3 günde adeta yok sattı. Switch Lite, Japonya’da şu ana kadar ilk haftada en çok satış yapan ikinci oyun konsolu oldu.

Nintendo’nun en yeni nesil oyun konsolu olan Switch 2017 yılının ilk çeyreğinde oyun severlerle buluşmuştu. Taşınabilirliği ve diğer oyun konsollarından farklı tasarımı sayesinde dikkat çeken cihazın yeni bir sürümü olan Nintendo Switch Lite ise geçtiğimiz haftalarda piyasa çıkmıştı. Nintendo Switch Lite, Switch modelinden farklı olarak birçok özellikten mahrum geldi. Switch Lite modelinde, IR Motion Camera, HD Rumble ve harekete duyarlı Joy-Con kumandaları bulunmuyor.

Nintendo’nun borsadaki hisseleri ise geçtiğimiz günlerde yüzde 4’ten fazla düşüş yaşadı, çünkü yatırımcılar Switch Lite konsolunun iyi satış yapmadığını düşünüyordu. Ancak, Famitsu Magazine’nin verilerine göre durum hiç öyle görünmüyor. Verilere göre Nintendo Switch Lite oyun konsolu, adeta yok sattı ve Japonya’da başlangıç satış rakamı olarak en çok satılan konsollardan birisi oldu. Taşınabilir oyun konsolu, özellikle Japonya’da oldukça başarılı bir şekilde tanıtılmıştı.

Ortaya çıkan satış verilerine göre, Nintendo Switch Lite, 177.936 satış rakamına ulaştı ve Japonya’daki en yüksek ikinci başlangıç satışına sahip oldu. Birinci sırada ise, 2012’de piyasaya sürülen ve ilk anda 187.480 satış rakamına ulaşan Nintendo 3DS XL yer alıyor. Üçüncü sırada ise yine Nintendo şirketinin 2008 yılında çıkarmış olduğu Nintendo DSi yer alıyor. Bu konsol, başlangıç olarak 171.925 adet satmıştı.

Bu satış rakamları elbette sadece Japonya için geçerli ve Avrupa pazarında değişiklikler göstermesi oldukça olası. Her ne kadar Japonya pazarı kadar etkili olmasa da Nintendo Switch, tüm dünyada bir etki yaratmayı başardı. Nintendo Switch Lite modelinin tüm dünyada ilk hafta satış rakamı olarak resmi olmayan verilere göre 500.000’i aştığı düşünülüyor.