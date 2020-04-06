Son 10 Yılda En Çok İndirilen Uygulamalar

2010'da Android ve iOS bugünkü kadar hayatımızda değildi. 10 yıl boyunca çıkan her yeni telefonla hem bu işletim sistemleri hem de mobil uygulamalar daha fazla hayatımıza girdi. Peki 2010'dan 2020'ye dek en çok hangi mobil uygulamalar indirildi? Listede çok tanıdık isim var, muhtemelen bu uygulamaların çoğunu siz de kullanıyorsunuz.

2010'lu yıllar artık göze fazlasıyla uzajk görünüyor. Akıllı telefonların yükseliş ve yaygınlaşma dönemine şahit olduğun son 10 yılda, mobil uygulamalar hayatımızın da merkezine oturdular. Uygulama mağazalarındaki mobil uygulamaların bazıları 5 milyar barajını bile aşmayı başardı.

Sizin için son 10 yılda en çok indirilen mobil uygulamaları listeledik ve bu uygulamalar neden bu kadar popüler oldu sorunu yanıtladık. Listedeki bazı uygulamalar görenleri şaşırtacak kadar yüksek indirme sayılarına ulaşmış durumdalar ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. En çok indirilen 10 mobil uygulamanın bulunduğu listedeki uygulamalar sıralaması da indirme sayısına göre zaman zaman değişebiliyor.

Son 10 yılda en çok indirilen uygulamalar

Facebook

WhatsApp

Messenger

Instagram

SHAREit

Snapchat

TikTok

Likee

Netflix

Spotify

Facebook

Geliştirici: Facebook

İndirme Sayısı: 5.000.000.000 +

Kategori: Sosyal

Elbette bu listenin ilk sırasında Facebook mobil uygulamasını görmek hiç de şaşırtıcı değil. 2004 yılında kurulan Facebook sosyal medya platformu, 2010’lu yıllarda neredeyse tüm dünya tarafından kullanılmaya başladı. Özellikle orta yaş üzerindeki insanların akıllı telefon kullanımı yaygınlaşınca ve bu kişiler birer Facebook kullanıcısı olmaya başlayınca, mobil uygulamanın indirme sayıları da bir hayli arttı. Genç kullanıcılar için eskisi kadar popüler olmasa da Facebook, daha uzun yıllar hayatımızda olacak gibi görünüyor.

WhatsApp Messenger

Geliştirici: WhatsApp Inc.

İndirme Sayısı: 5.000.000.000 +

Kategori: Haberleşme

2009 yılında hayatımıza bir mesajlaşma uygulaması olarak giren WhatsApp Messenger, günümüzde bundan çok daha fazlası. Neredeyse her akıllı telefon kullanıcı, aynı zamanda bir WhatsApp hesabına da sahip durumda.

Metin mesajı, fotoğraf ve video gönderme, sesli ve görüntülü arama gibi pek çok farklı hizmeti tek bir uygulama üzerinden sunuyor ve bu nedenle de, özellikle freelance ve home office çalışma tarzının yaygınlaştığı günümüz koşullarında, WhatsApp vazgeçilmez mobil uygulamalardan bir tanesi olarak telefonlarımızda yerini alıyor.

Facebook Messenger

Geliştirici: Facebook

İndirme Sayısı: 1.000.000.000 +

Kategori: Haberleşme

Toplamda 1 milyardan fazla kullanıcı tarafından indirilmiş durumda olan Facebook Messenger, aslında zorunlu olarak indirilen mobil uygulamalardan bir tanesi. Çünkü Facebook, kendi mobil uygulaması üzerinden mesajlaşma hizmeti vermiyor. Facebook kullanıcıları, diğer Facebook kullanıcılarıyla iletişime geçmek için Messenger uygulamasını kullanmak zorundalar. Mesajlaşma hizmetinden çok daha fazlasını da sunan Messenger, her şeye rağmen yine de sevilerek indirilen mobil uygulamalardan biridir diyemeyiz.

Instagram

Geliştirici: Instagram

İndirme Sayısı: 1.000.000.000 +

Kategori: Sosyal

2010 yılında hayatımıza giren Instagram, tam da 2010’lu yılların ruhunu taşıyor. Hayatımıza kare görüntü ve daha sonra story özelliği ile dikey görüntü formatını getiren Instagram, yalnızca video ve fotoğraf paylaşma platformu olmanın da ötesine geçmiş durumda. Pek çok fotoğraf sanatçısı, model ve foto muhabir için kendini ifade edecek yeni bir alan haline geldi. Instagram ile beraber pek çok akıllı telefon kullanıcısı fotoğraf çekme alışkanlığı kazandı demek hiç de yanlış olmaz.

SHAREit

Geliştirici: SHAREit Technologies Co.Ltd

İndirme Sayısı: 1.000.000.000 +

Kategori: Araçlar

SHAREit hem basit bir dosya paylaşım uygulaması gibi görünüyor, hem de kullanıcılarına bundan çok daha fazlasını sunuyor. Günümüzün en büyük problemlerinden olan yetersiz internet ve düşük paylaşma hızı sorununu ortadan kaldırıyor. SHAREit mobil uygulaması ile akıllı telefonunuzda yüklü olan bir mobil uygulamayı yakınınızdaki bir SHAREit kullanıcısına saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Aynı zamanda kendine ait bir müzik çaları ve video oynatıcısı da bulunan SHAREit, kullanıcılarına tek taşla pek çok kuş vurduruyor.

Snapchat

Geliştirici: Snap Inc.

İndirme Sayısı: 1.000.000.000 +

Kategori: Sosyal

Snapchat, 2011 yılında çıktığı zaman kullanıcılara daha önce hiç karşılaşmadıkları özellikler sunuyordu. Paylaşılan görüntüler 24 saat içinde, geride iz bırakmadan yok oluyor, diğer kullanıcılara gönderilen özel fotoğraf ya da videolar da asla kaydedilmiyordu. Daha sonra neredeyse tüm sosyal medya platformlarına gelen story özelliğinin ilk adımı Snapchat tarafından atılmıştı. Artık eskisi kadar popüler olmasa da Snapchat, 2010’lu yıllara damgasını vurmuş mobil uygulamalardan bir tanesi.

TikTok

Geliştirici: TikTok Inc.

İndirme Sayısı: 500.000.000 +

Kategori: Sosyal

Popüler sosyal medya platformları arasında en yeni çıkanlardan biri olan TikTok, son derece kısa bir süre içerisinde dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip oldu. Kendi akımlarını, kendi fenomenlerini ortaya çıkaran TikTok, özellikle genç kullanıcılar arasında hızla popüler oldu. Hatta artık TikTok’un kendine ait bir alt kültürü olduğunu bile söyleyebiliriz. Oldukça geniş bir müzik ve ses dosyası arşivine sahip olan TikTok, daha uzun yıllar popüler bir mobil uygulama olacak gibi görünüyor.

Likee

Geliştirici: BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.

İndirme Sayısı: 500.000.000 +

Kategori: Video Oynatıcılar ve Düzenleyiciler

Sosyal medya platformlarında çılgın video paylaşımları yapmak isteyen kullanıcılar tarafından çok sevilen mobil uygulamalardan bir tanesi Likee. Teknik detaylarla uğraşmadan kolayca video kurgulama hizmeti sunan Likee, aynı zamanda birbirinden farklı 300’den fazla özel efektin olduğu bir arşive sahip. Bu mobil uygulama ile karaoke yapabilir, videonuza 4 boyutlu efektler ekleyebilir ve kendi sosyal ağında canlı yayınlar yaparak yeteneklerinizi tüm Likee kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz.

Netflix

Geliştirici: Netflix Inc.

İndirme Sayısı: 500.000.000 +

Kategori: Eğlence

2000’li yıllarda başladığı izleyiciye benzersiz bir film ve dizi izleme deneyimi sunma yolculuğunda, 2010’lu yıllarda zirve noktasına ulaştı Netflix. 2016 yılında ülkemizde de hizmet vermeye başlayan izleme platformu, günümüzde binlerce orijinal yapımı seyircisine sunuyor. Netflix, izleme alışkanlıklarını öyle değiştirdi ki, bazı evlerde klasik anlamda televizyon izlenmemeye başladı. Mobil uygulamasında sunduğu çevrimdışı izleme, sosyal medya platformlarında hızlı paylaşım gibi özellikler sayesinde, mobil kullanıcılar arasında da son derece popüler oldu.

Spotify

Geliştirici: Spotify Ltd.

İndirme Sayısı: 500.000.000 +

Kategori: Müzik ve Ses

Plaklar kasetlere, kasetler CD’lere, CD’ler MP3 formatına ve MP3 formatı da Spotify’a dönüştü. İlk olarak 2006 yılında ortaya çıkan Spotify, 2010’lu yıllarda büyük yükselişe geçti ve vazgeçilmez mobil uygulamalar arasında yerini aldı. Artık pek çok sanatçı çıkardığı yeni albümünü ya da yeni şarkısını ilk olarak Spotify üzerinden yayınlıyor. Kullanıcılarını yeni bir müzik dinleme deneyimine alıştıran uygulama, daha uzun yıllar en popüler müzik dinleme platformlarından biri olacak gibi görünüyor.

2010’lu yıllara damgasını vuran en popüler, en çok indirilen mobil uygulamalar listesindeki indirme sayıları her geçen gün artıyor ve listeye yepyeni mobil uygulamalar ekleniyor. Son 10 yılda en çok indirilen mobil uygulamalar listemizdeki favori uygulamanızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın.