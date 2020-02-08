Otomobil devi Nissan, yeni bir proje kapsamında toplamda 370 kilometrelik bir yolu otonom sürüş ile tamamlamayı başardı. Testte kullanılan Leaf model araç, toplamda 10 ortak tarafından finanse edilen HumanDrive projesi kapsamında dizayn edildi.

İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla otomobil endüstrisi de boyut değiştirmeye başladı. Önceden fosil yakıtlarla hareket eden araçların yerini elektrikli, otonom sürüş desteği sağlayan araçlar almaya başladı. Bu noktada firmalar her ne kadar araçlarında yer alan otonom sürüş desteğini geliştirmek için çabalasa da piyasada şu anda tamamen gerçek bir otonom sürüş sunan araç bulunmuyor.

Japonya merkezli otomobil devi Nissan’ın Kasım 2019’da duyurduğu yeni otonom aracı Leaf ise tam 370 km’lik bir yolculuk ile otonom sürüş açısından oldukça başarılı bir iş çıkardı. Aracın, insan müdahalesi olmadan otoyollar ve kırsal yollar da dahil olmak üzere her türlü yolda bu başarıya imza atması ise oldukça konuşuldu.

Otonom araçları tanımlamak için bir tablo bulunuyor:

Nissan ProPilot da dahil olmak üzere birçok mevcut sistem, düzgün bir otoyolda oldukça belirgin olan şeritleri takip etmekte oldukça başarılı ancak işaretsiz, kırsal bir yola gelindiğindeyse işler değişmeye başlıyor zira otonom bir aracın hesaplama yapması için mevcut çok fazla değişken ortaya çıkıyor. Bu noktada tüm araçları aynı potaya koymak ise biraz mantıksız oluyor.

Bu tür araçlarda farklı otonomluk düzeylerini temsil eden, 0 ile 5 arasında değişen seviyeler bulunuyor. Bu noktada Seviye 3’de sürücü her zaman sürüşten nihai olarak sorumludur ancak sistem hızlanma ve durma gibi bazı şeyleri kontrol edebilir. Seviye 5’e gelindiğindeyse otonom sistemin her şeyden sorumlu olduğu, sürücünün hiçbir şeye müdahale etmediği bir tablo ortaya çıkıyor. Tesla ve diğer tüm sürücü sistem destekleri şu anda Seviye 2 ile Seviye 3 arasında değişen sistemleri kullanıyor.

Nissan’ın Leaf aracında bulunan otonom sürüş kabiliyeti ise Seviye 5 olabilir ancak Nissan’ın böyle bir iddiası bulunmuyor. Seviye 3 sistem, teorik olarak insan müdahalesine ihtiyaç duyduğu bir noktaya denk gelmezse sürüşü tek başına tamamlayabilir. Öte yandan Seviye 4 sistem, rota ve trafik yeterliyse bu sürüşü tamamlayabilir ve bir müdahaleye ihtiyaç duymaz.

‘The Grand Drive’ başarıyla tamamlandı:

Nissan, 28 Kasım 2019’da iki mühendisin araçta bulunduğu ve aracın hareketlerini her zaman izlediği “Grand Drive” yolculuğunun başarıyla tamamlandığını söylüyor. Bu mühendislerden biri direksiyonun başında ve gerektiğinde kontrolü ele almaya hazır, ikincisi ise otomobilin kontrol ve izleme sistemlerini denetlemek için eğitildi.

Londra’nın kuzeyindeki Bedfordshire’da yer alan Nissan Teknik Merkezi’nden başlayacak “Grand Drive”, 370 km daha kuzeyde bulunan Sunderland’de bitecek şekilde ayarlandı. 370 km’lik bu yolculuk, 30 ay boyunca yapılan çalışmaların bir sonucu oldu. Yolculuk boyunca sistem; şerit değiştirdi, hızı ayarladı, yol tek şerite düştüğünde aracı uygun konuma getirdi, durdu ve gerektiğinde tekrar kalktı.

Aracın bu yeteneklerine katkı sağlayan şey ise Hitachi Europe Ltd. tarafından geliştirilen ve gerçek zamanlı makine öğrenimi sağlayan yapay zekâ sistemleriydi. Bu noktada yapay zekâ, daha önce karşılaşılan trafik senaryolarının ve çözümlerinin bir veri kümesini oluşturarak bu “öğrenilmiş deneyimi” benzer senaryolar için kullandı.

Toplamda 10 ortaktan oluşan HumanDrive projesi, bu ortaklar tarafından şimdiye dek 13,5 milyon pound kadar finanse edildi. Proje kapsamında sadece pratik otonom sürüş değil, aynı zamanda bu araçlarda siber güvenliğin geliştirilmesi ve test ve güvenlik metodolojilerinin üretilmesi gibi şeyler de araştırılıyor.