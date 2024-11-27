Kimliği gizli tutulan üst düzey Nissan yöneticisinden çarpıcı bir açıklama geldi. Yönetici, 12 ila 14 ay içerisinde yeni bir yatırımcı bulamazlar ise iflas edebileceklerini belirtti.

Japon otomobil devi Nissan, son dönemlerde maddi zorluklarla uğraşıyor. Satışları istediği gibi gitmeyen marka, en az 9.000 kişiyi kapsayan bir toplu işten çıkarmayı, üretim kapasitesini yüzde 20 düşürmeyi, Mitsubishi'deki hisselerini satmayı ve hatta yeni model lansmanlarını ertelemeyi planlıyor.

Ancak gelen son haberler, olayların ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Nissan'ın iki isimsiz üst düzey yöneticisi, Financial Times ile görüştü. Yapılan bu görüşmede, Nissan için yolun sonunun geldiğini düşündüren bir açıklama paylaşıldı.

"Hayatta kalabilmek için 12 ila 14 ayımız kaldı"

Bir Nissan yöneticisinin yaptığı açıklamaya göre firmanın ayakta kalabilmesi için 12 ila 14 ayı kalmış durumda. Eğer bu süreçte yeni bir yatırımcı bulunmaz ve nakit akışı sağlanmaz ise Nissan için yolun sonu gelmiş olacak. ABD'nin ve Japonya'nın nakit akışı sağlaması gerektiğini aktaran firma yetkilisi, mevcut durumla ilgili başka bir şey söylemedi.

Nissan'ın yatırımcılarından biri Renault. Fransız markanın Nissan'daki hisse varlığı yüzde 46 seviyelerinde. Ancak bu oran, çok yakında düşecek. Renault'un açıklamasına göre hisseler satışa sunulacak. Hâl böyle olunca bir diğer yatırımcı olan Honda'ya büyük iş düşecek gibi görünüyor. Eğer Honda, Nissan'ın geleceğini garanti altına almak isterse elinden geleni yapacaktır. Aksi takdirde Nissan için işler daha da kötüye gidecek.