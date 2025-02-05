Nissan ile Honda'nın dünyanın en büyük 3'üncü otomobil üreticisini ortaya çıkartacak birleşme görüşmelerinin iptal edildiği iddia edildi.

Aralık ayının sonlarında otomobil dünyasına bomba gibi düşen bir haber gelmişti. Honda’nın, çok kötü bir dönemden geçen Nissan ile birleşmeyi planladığı açıklanmıştı. Görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmanın 2026’da tamamlanmasının beklendiği de eklenmişti. Bu birleşmeyle ikili, dünyanın en büyük 3’üncü otomobil üreticisi olacaktı.

Ancak birleşme hakkında bugün beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Japonya merkezli haber ajansı Nikkei’nin bildirdiğine göre Honda ile Nissan arasındaki birleşme görüşmeleri askıya alındı.

Birleşme iptal mi olacak?

Konuya yakın iki kişiye dayandırılan bilgilere göre bir süredir devam eden görüşmelerde iki taraf arasında görüş ayrılıkları yaşanmaya başladı ve işler iyice karışık bir hâl aldı. Buna göre iki tarafın da şüpheli olduğu şeyler olması, görüşmelerin durmasına neden oldu.

Nissan’ın Honda’nın yan kuruluşu olmak istemediği belirtiliyor. Bu durumun da görüş ayrılıklarına yol açtığı aktarılmış. Aralıktaki açıklamalarda bu tarz bir yan kuruluş hakkında bilgi yoktu. O zaman sadece ikilinin bir holding şirket altında birleşeceği ve yönetimin büyük çoğunluğunun Honda tarafından üstlenileceği belirtilmişti.

Nikkei’nin iddiasına ilişkin herhangi bir resmî açıklama yok. Sadece bir Nissan sözcüsü, nasıl bir yol izleneceğini şubat ortasına kadar netleştirmeyi hedeflediklerini ve o zaman bir duyuru yapacaklarını ifade etti. Honda sözcüsü ise Nissan’ın çekileceğine dair henüz herhangi bir bilgi almadıklarını aktardı. Haberin ortaya çıkmasının ardından Nissan hisseleri %4 civarında düştü, Honda hisseleri %8’i aşan oranda arttı.

Honda-Nissan birleşmesinin iptal olup olmayacağını şimdilik bilmiyoruz. Ancak iptal olması, iyice batma seviyesine gelen Nissan’ın nasıl bir yol izleyeceği konusunda merak uyandırıcı. Şirketin başka nasıl tutunacağı konusunda pek bir fikrimiz yok.