Nissan, ilk olarak mart ayında gösterdiği yeni nesil Leaf modelini duyurdu. Araç crossover tasarımı ve artırılmış menziliyle öne çıkıyor. Yeni Leaf Japonya’da üretilecek ve sonbaharda ABD’de satışa sunulacak. Model, yüzde 25 artırılmış batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yeni modelde önceki hatchback formunun yerini ise daha yüksek yapılı crossover bir tasarım aldı.

Japon otomobil devi Nissan, elektrikli otomobil pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Leaf modelinin yeni neslini duyurdu. Üçüncü nesil Leaf, crossover tasarımı ve artırılmış menziliyle sonbaharda ilk olarak ABD’de satışa çıkacak.

Yeni Leaf Japonya’daki Tochigi fabrikasında üretilecek. Ancak ABD’ye ihraç edilen modeller, bu ülkede uygulanan gümrük vergilerine tabi olacak. Buna ek olarak ABD’de elektrikli otomobilere olan ilginin azalması ve kullanıcıların hibrit modellere yönelmesi, yeni Leaf için pazar koşullarını zorlaştırıyor. Nissan’ın ABD’de hibrit modeli bulunmaması da bu süreci etkileyen önemli bir faktör.

Yeni Leaf modelinin özellikleri

Otomobilin fiyatı henüz açıklanmasa da önceki hatchback formunun yerini daha yüksek yapılı crossover bir tasarım aldı. Batarya kapasitesi yüzde 25 oranında artırıldı ve yeni Leaf, 75 kWh batarya ile yaklaşık 488 kilometreye kadar menzil sunacak. Nissan, vergilere rağmen aracın ABD fiyatının rekabetçi olacağını belirtiyor.

Leaf, Nissan için sembolik bir model olma özelliğini koruyor. 2010 yılında piyasaya çıkan ilk Leaf, uzun süre dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olmuştu. Ancak yıllar içinde rakiplerinin gerisinde kalan model, şirketin elektrikli geleceğe yönelik adımlarının da yeniden şekillenmesine neden oldu. Bugüne kadar yaklaşık 700 bin adet satılan Leaf, yeni nesliyle farklı pazarlarda da üretilecek. İngiltere’deki Sunderland fabrikasında da üretimi planlanan otomobil, bu tesislerle birlikte global üretimini sürdürecek.

Nissan, geçtiğimiz mali yılı yaklaşık 4,5 milyar dolarlık zararla kapattı. Önümüzdeki yıl ise 4,1 milyar dolarlık bir borcu ödeme planı bulunuyor. Bu tabloya paralel olarak şirket, yedi fabrikayı kapatmayı ve toplamda 20 bine yakın çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor. Leaf’in üretildiği bazı tesisler bu süreçten etkilenmeyecek gibi görünse de, ilk nesil Leaf’in üretildiği Oppama fabrikasının kapanma ihtimali gündemde.