Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz haftalarda gündemimizde olan Mu varyantı hakkında açıklamalar yaptı. Ülkemizde de olduğu tespit edilen varyantın, halihazırda zorluklar çıkaran Delta varyantından daha zorlu olacağı düşünülürken bulaşıcılık konusunda Delta varyantının gerisinde olduğu belirtildi.

Korona virüsün çıkmasıyla pandemiye girmiş, aşıların ortaya çıkmasıyla da yavaş yavaş normale dönmeye başlamıştık. Bu noktaya kadar oldukça fazla vakit geçtiğinden virüs de mutasyona uğramaya vakit bulmuş ve zaman içinde farklı varyantlarla karşımıza çıkmıştı. Güncel olarak hepimizin aşina olduğu Delta varyantı endişe yaratıyor.

Fakat daha sonradan ortaya çıkan Mu varyantı da Delta varyantından sonra geldiğinden endişeleri beraberinde getirmişti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), varyantın aşıya karşı direnci konusundaki açıklamaları da bu endişeleri desteklemişti. Şimdiyse yine DSÖ’den gelen fakat bu sefer sevindirici olan bir gelişme var karşımızda.

Delta varyantı, Mu varyantından daha baskın:

DSÖ’nün üst düzey isimlerinden Dr. Maria Van Kerkhove tarafından yapılan açıklamalarda Delta varyantının, Mu varyantına göre çok daha bulaşıcı olduğu belirtildi. Kerkhove, iki varyantın da görüldüğü ülkelerde Delta varyantının çok daha baskın halde olduğunu söyledi.

Kerkhove, Mu varyantının 50 ülkede tespit edildiğini ve Güney Amerika’daki vakaların da yaklaşık yüzde 30’una denk geldiğini söyledi. Bunun yanında Delta varyantının baskınlığına değinen Kerkhove, bu varyantın 185’ten fazla ülkede görüldüğüne, çok daha fazla bulaşıcı olduğuna ve diğer virüslerin yerini almasına dikkat çekti.