Coğrafi olarak dünya tarafından cennet olarak nitelendirilen ve pek çok ülke tarafından imrenilen bir coğrafyada yaşıyor olsak da, bazen gözümüzün önündeki güzellikleri görmezden gelebiliyoruz. İşte bugün bu güzelliklerden biri olan Işık Ülkesi’ni konu edineceğiz.

Hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile dünyanın imrendiği bir yer olan Likya, yerli turistlerden çok yabancı turistler tarafından ziyaret edilen; hatta birçoğumuzun farkında bile olmadığı bir cennet.

Lisiya ya da bilinen adı ile Likya; kelime anlamı olarak Işık Ülkesi anlamına geliyor. Her ne kadar Işık Ülkesi popüler bir isim olsa da bazı kaynaklarda Güneş’in Ülkesi olarak da söz edilen Likya’nın halkına Likyalılar ya da Lukka olarak hitap ediliyor.

Işık Ülkesi’nin genel hatları

2020 yılına adı verilen başkent Patara

Likyalılar, Anadolu’nun en eski Hint-Avrupa kökenli halklarından biri olan Luviler’in dağılmasından sonra, Akdeniz’in Teke Yöresi’nde yeniden devlet haline gelen; özgürlüğüne düşkün bir halk olarak biliniyor. Resmi dilleri Luvi’dir ve Hintçeye epeyce benzemektedir. Başkenti ise 2020 yılında ismi Türkiye Cumhuriyeti tarafından şereflendirilen Patara’dır. Likya’nın en kalabalık dönemindeki nüfusunun 200 bin olduğu belirtiliyor.

Siyasi yapısıyla da dünyayı etkilemiş bir devlet

Likya, tarihte gerçek anlamda cumhuriyeti benimseyen ve uygulayan ilk devlettir. Devlet döneminde, Roma İmparatorluğu’na bağlı bir federasyon haline gelmiştir. Öyle ki, bu özelliklerinden ötürü ABD Anayasası’na, ABD’nin kurucularından olan; Alexander Hamilton, James Madison ve John Jay’e ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca Avrupa Birliği’nin fikir babası da yine Likya’dır.

Hristiyan İnancı’nda çok büyük bir öneme sahip

Aziz (St.) Nikolaos Anıt Müzesi

Noel Baba olduğu düşünülen ya da Noel Baba değilse bile Noel Baba’nın esinlendiği kişi olarak kabul edilen Hristiyan İnancı’nın önemli isimlerinden biri olan Aziz Nikolaos (Aya Nikola) bütün ömrünü Likya’da geçirmiştir. Bundan ötürü Likya sınırları Hristiyan İnancı’na mensup kişiler için çok değerlidir. Her yıl hac vazifelerini yerine getirmek için Likya’yı ziyaret ederler.

Likya günümüzde tam olarak ne tarafa düşüyor?

Olimpos (Kumluca - Tahtalı / Antalya) Şehri

Likya, günümüzdeki haliyle tarif etmek gerekirse; Antalya’nın batısını, Muğla’nın güneydoğusunu, Denizli ile Burdur’un ise güneyini kapsar. Dalaman Çay’ı ve Kemer gibi turistik değeri yüksek birçok yer de Likya sınırları içerisindedir. Likya’nın günümüzde en çok ziyaret edilen şehri Olimpos şehridir. Olimpos, günümüzde Antalya’nın Kumluca ilçesine isabet etmektedir.

Güzelliği ile dünyanın sayılı yollarından: Likya Yolu

Likya Yolu'nun duraklarını gösteren turistik harita

1999 yılında Kate Clow tarafından Likya Yolu (The Lycian Way) hizmete açılmıştır. Bu yol, Fethiye’den başlayıp Antalya’ya kadar devam eden bir yürüyüş rotasıdır. Günümüzde dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilmektedir. Likya Yolu’nda başlayan bir yürüyüş; tempoya ve duraklarda geçirilen süreye göre 25 ile 45 gün arasında tamamlanabiliyor.

Yeşil ve mavi renkleri ile bilinen Likya Bölgesi, günümüze kadar layığıyla korunabilmiş bir bölge değil fakat bugünden korumaya başlarsak, yanlışlarımızı terk edersek; gelecek yıllarda da bu cennet diyarı yaşatmış oluruz.