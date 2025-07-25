Bu içerikte yıllar öncesine dönüyoruz. Şimdilerde pek sık göremesekte bir dönem elimizden düşmeyen Nokia’nın cep telefonlarını yeniden hatırlıyoruz.

Cep telefonu ya da günümüzdeki deyimiyle akıllı telefon, eskidiğinde değiştirdiğimiz, hatta bazen eskimesini bile beklemediğimiz bir alet.

Ancak bazı telefon modelleri var ki artık hayatımızdan çıksa bile aklımızdan bir türlü çıkmıyor. Özellikle de bir döneme damgasını vurmuş Nokia’nın ürettiği modeller.

Mesela 3310 gibi…

Sağlamlık dendiği zaman akla gelen 3310, 2000’de tanıtılmış, 126 milyonu geçen satış adediyle tüm zamanların en çok satan telefonlarından biri olmayı başarmıştı. 2017’de tanıtılan 2. nesli maalesef ilki kadar başarılı olamadı.

Tüm zamanların en çok satan telefonu Nokia 1100

2003’te tanıtılan Nokia 1100, 250 milyondan fazla satış adediyle tüm zamanların en çok satan telefonu olmayı başarmıştı. Özellikle üst kısmında yer alan led ışık hâlâ herkesin aklında.

Bir dönem herkesin almayı hayal ettiği: Nokia 6600

2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 6600, tam anlamıyla o yılların statü göstergelerinden biriydi. İlginç tasarımı, 2.1 inç boyutundaki ekranı, 0.3 megapiksel kamerası onu efsane yapan özelliklerden sadece birkaçıydı.

Tasarımıyla hafızalara kazınan: Nokia N95

Kızaklı tasarımı ve kamerasıyla akıllarda yer eden N95 ile 2007’de tanışmıştık. 7 milyonun üzerinde satan cep telefonu, dönemin Nokia adına amiral gemilerinden biriydi.

Herkesin elinde görmekten bıktığımız: Nokia 5800 XpressMusic

Sıra Nokia'nın çıktığı dönem piyasaya damga vuran akıllı telefonlarından 5800’a geldi. Mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle döneminin en havalı telefonlarından biri olan Nokia 5800, 2008 yılında piyasaya sürülmüştü ve ilk birkaç ayda 1 milyon adetten fazla satmıştı. 5800, toplamda 8 milyondan fazla satarak büyük bir başarı elde etmişti.

QWERTY klavyesiyle dokunmatik ekran sevmeyenlerin gözdesiydi: Nokia E71

5800 gibi 2008’de satışa çıkan Nokia E71, o dönemde dokunmatik ekran sevmeyenlerin en iyi alternatiflerinden biriydi. İş odaklı Blackberry modellerine rakip olarak üretilen E71, metal gövdesi ve ince tasarımıyla oldukça şıktı.

Peki siz yukarıdaki modellerden herhangi birini kullandınız mı? Listede bu da olmalıydı dediğiniz bir model var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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