Katlanabilir telefonlardan yıllar önce kızaklı yapısı ile kullanıcılarını oldukça havalı hissettiren ve bazı temel akıllı telefon özelliklerini başarıyla sunan Samsung E250 modeli, pek çok kişinin ilk kullandığı telefonların başında geliyor. Gelin bir dönemin efsane telefonu Samsung E250 ile bir nostalji yolculuğuna çıkalım.

Henüz iPhone 1. nesil tanıtılmamış, Nokia ortalığın tozunu attırırken ve akıllı telefon nedir bilmediğimiz zamanların sonunda bir telefon ile tanıştık, Samsung E250. Bugün hayranlıkla baktığımız ve yüksek fiyatları nedeniyle yalnızca bakmakla yetindiğimiz katlanabilir telefonlara benzeyen Samsung E250 katlanmıyordu ancak bir mühendislik harikası olan kızaklı yapısı ile kullanıcılarını epey havalı hissetmesini sağlıyordu.

Bugün elbette söz konusu özellikler biraz komik geliyor ancak ilk telefonlarından biri Samsung E250 olanlar hatırlar, o dönem gerçekten hayranlıkla karşılanmıştı. Fotoğraf ve video çekiyor, oyun oynuyor, müzik dinliyor ve hatta internete bile bağlanabiliyorduk. Yani küçük bir ekrana sahip olan kızaklı bir telefon neredeyse bütün akıllı telefon özelliklerini sunuyordu. Gelin Samsung E250 özelliklerine biraz yakından bakalım ve kısa bir nostalji yolculuğuna çıkalım.

Samsung E250 ne zaman çıktı?

29 Temmuz 2007 tarihinde tanıtılan iPhone 1. nesilden kısa bir süre önce, Ekim 2006 tarihinde piyasaya sunulan Samsung E250 modeli; Samsung E serisinin en dikkat çeken ve en çok ilgi gören modellerinden biriydi. E250 ile birlikte Samsung E serisinde; SGH-E715, SGH-E900, E1107, E1120, E1170, E1200, E2130 ve E3210 modelleri bulunuyordu.

Unutulmaz java oyunlar:

Samsung E250 hakkında söylenecek pek çok şey var ancak kullananların ortak kanısıdır, java oyunları gerçekten unutulmaz. Kızaklı gövde yapısı sayesinde ekran ve klavye ayrı olduğu için en basit oyunları oynarken bile sanki bir el oyun konsolu ile oyun oynuyor gibi hissettiriyordu.

WWE Legends Of Wrestlemania, Street Basketball Challenge, Gravity Defied: Football, India vs Pakistan, World Volleyball, Midnight Bowling 3, Luxury american billiards 10 in 1, NBA Pro Basketball 2009, IPL 15, Latest Real Football, Wimbledon 2006 gibi oyunlardan bir kısmı ülkemizde yayınlanmadı ancak dünya çapında Samsung E250 ile oynanan efsane java oyunları arasındadırlar. Bazıları için yüzlerce kontör harcadığımızı düşünürsek unutulmaz olmaları normal.

Neredeyse bir akıllı telefon gibi:

Günümüz akıllı telefonlarında artık her şey sonu gelmez gelişmiş özelliklerle donatıldığı için akıllı telefon algımız biraz değişti ancak bir telefonu akıllı olarak nitelendiren özelliklerin ne kadar basit olduğunu unutuyoruz. Belki bugünkülerle kıyaslanamazdı ama dönemi ve fiyatına göre Samsung E250 gerçek bir akıllı telefon görevi görüyordu.

Java oyunları zaten anlattık. Samsung E250 VGA da olsa fotoğraf ve video çekebiliyordu. Micro SD kart ile 2 GB’a kadar genişletilebilen belleğinde onlarca MP3 ve MP4 saklayarak dilediğiniz gibi 2 inçlik ekranında oynatabiliyordunuz. Belki de en önemlisi WAP 2.0 tarayıcı ile internete girebiliyordunuz. 0.facebook hatırlayanların gözü yaşlı.

750 mAh güce sahip bataryası bugün olduğu gibi birkaç saat içinde tükenmiyor, bazen iki gün idare edebiliyordu. SMS, MMS ve e-posta alıp gönderebiliyordunuz. MP3 ses dosyalarını zil sesi yapabiliyordunuz. Belki de en önemlisi, ses arttırma kodu ile hoparlör gücünü arttırabiliyordunuz. Ses epey bozuluyordu ama artıyordu da.

Samsung E250 neden bir efsane olarak kabul ediliyor?

Tıpkı tarihi olayları incelerken olduğu gibi bu tür cihazları da piyasaya çıktığı dönemin şartlarında değerlendirmek gerekiyor. Samsung E250 benzeri pek çok farklı marka ve model telefon var. Ancak Samsung E250 tam akıllı telefonların patlaması öncesi, akıllı telefon özellikleri ve başarılı bir tasarımla geldiği için öne çıktı.

Standart kullanıcı için o dönem Nokia en güvenilir marka olarak görülüyordu ve ardından Samsung ile diğerleri geliyordu. Samsung E250 ile aynı dönem benzer ve hatta çok daha iyi özelliklere sahip telefon modelleri sunuldu ancak E250 modelinde nedense bir şeytan tüyü vardı ve kullanıcılar onu gerçekten sevdi.

Samsung E250 modelinin belki de en büyük artısı fiyatı oldu. Gerçekten uygun fiyatlıydı. Belki herkesin ilk telefonu olmasının da nedeni buydu. Oyun, kamera, internet gibi özellikleri sunduğu kızaklı gövdesi, onu hem havalı gösteriyor hem de kullanışlı yapıyordu. Üstelik siyah arka planı sayesinde bugün alıştığımız karanlık modun ilk versiyonu olarak kabul edilebilir.

Samsung E250 özellikleri:

VGA kamera

MP3 ve MP4 oynatma

Dahili 10 MB hafıza

microSD kart ile 2 GB’a kadar arttırılabilir hafıza

SMS, MMS ve e-posta paylaşımı

FM radyo

Bluetooth 2.0

Ses arttırma kodu ile coşturulabilen hoparlör

Java oyunlar

USB 1.1

WAP 2.0 internet tarayıcısı

Bir dönemin efsane telefon modellerinden biri olan Samsung E250’nin bugün şaka gibi gelen ama o dönem hayran hayran baktığımız özelliklerinden bazılarını anlattık ve kısaca bu modelin neden bir efsane olduğundan bahsettik. Samsung E250 kullandıysanız yorumlarda hatıralarınızdan bahsedebilirsiniz.