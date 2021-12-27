Tarihin en ünlü kahinlerinden biri olan Nostradamus, bugüne kadar pek çok kehanetinin doğru çıkmasıyla tüm dünyaca biliniyor. Peki Nostradamus, 2022 yılı için neler öngörüyor?

Michel de Nostredame, ya da bilinen şekliyle Nostradamus ismini mutlaka, özellikle yeni bir yıla girmeden önce duymuşsunuzdur. 1503 yılında dünyaya gelen Fransız, yaşadığı yıllar boyunca geleceğe yönelik yaptığı kehanetlerinin tutmasıyla biliniyor. Nostradame’ın gerçekleşen kehanetleri arasında 11 Eylül saldırıları ve ABD Başkanı John F. Kennedy’nin suikastı gibi olaylar bulunuyor.

Peki, kehanetleriyle ünlü Nostradamus, 2022 yılında Dünya için neler gördü? 2021 yılı için iklimsel felaketler hakkında uyarılarda bulunan ve Kaliforniya’da büyük bir deprem hakkında konuşan (Kaliforniya’da geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem meydana geldi.) Nostradamus, 2022 yılı için de hiç iç açıcı kehanetlerde bulunmadı.

Nostradamus’un 2022 kehanetleri

Asteroid çarpabilir

Nostradamus’un 2022 yılı kehanetleri arasında bir asteroid olarak yorumlanabilen bir ifade yer alıyor: “Bir ateş görüyorum ki gökten düşecek.” Bu ifadenin kesin olarak neyi açıkladığı bilinmese de akla en yatkın olan seçenek, bir asteroid çarpması.

Enflasyon ve açlık ön plana çıkacak

Nostradamus’un kehanetinde “Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insan, hemcinsini çaresizlik içinde yemeye yol açacak.” ifadeleri yer alıyor. Umuyoruz tüm dünyadan bahsediliyordur.

Yapay zekâ gerçek mi oluyor?

“Ay yüksek dağın üzerinde gece dolu

Yalnız bir beyne sahip yeni bilge görür:

Öğrencileri tarafından ölümsüz olmaya davet edildi,

Gözler güneye. Eller göğüste, bedenler ateşte”

Nostradamus’un bu kehanetini yorumlamak oldukça güç. Fakat birçok kişi, ‘yeni bilge’ kavramını yapay zekâ ile bağdaştırıyor.

Yeni küresel ısınma faciaları yolda

“Güneş gibi baş parıldayan denizi yakacak:

Karadeniz'in yaşayan balıkları hemen kaynayacak.

Rodos ve Cenova yarı aç kaldığında

Yerel halk onları kesmek için uğraşacak.”

Nostradamus’un bu sözleri, açık bir şekilde Dünya’nın 2022’de de ısınacağını ve yeni felaketleri beraberinde getireceğini gösteriyor.