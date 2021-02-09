Carl Pei'nin OnePlus'tan ayrılarak kurduğu yeni şirketi Nothing, yapılan yeni fonlamada 15 milyon dolar toplamayı başardı. Bununla birlikte şirketin topladığı toplam fon, 22 milyon dolara çıktı.

Londra merkezli tüketici teknoloji şirketi ve OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei'nin yeni girişimi Nothing, eski adı Google Ventures olan GV tarafından yürütülen "Series A round"da 15 milyon dolarlık yatırım aldı.

Girişim, Aralık 2020'de aralarında iPod'un babası olarak bilinen Tony Fadell, Beme kurucu ortağı Casey Neistat, Twitch kurucu ortağı Kevin Lin, Reddit CEO'su ve kurucu ortağı Steve Huffman, Product Hunt CEO'su Josh Buckley ve CRED'in kurucusu Kunal Shah gibi yatırımcılardan 7 milyon dolar toplamıştı. Yeni yatırımcılara birlikte toplanan miktar 22 milyon dolara ulaştı.

Carl Pei'nin yeni girişimi Nothing, toplamda 22 milyon dolar fon topladı

Nothing'in kurucu ortağı ve CEO'su Carl Pei, "Bizimle birlikte Nothing'i kurmaya yardımcı olan bu kalibredeki girişim şirketine sahip olduğumuz için minnettarız" dedi. Pei, şirketi hızlı bir şekilde büyütmeyi planladıklarını, görevlerinin insanlar ve teknoloji arasındaki bariyeri kaldırmak olduğunu dile getirdi.

CNBCTV18'de yer alan habere göre şirket, aldığı bu son yatırımla birlikte Avrupa'daki operasyonlarını genişletmeyi ve Ar-Ge yatırımlarını artırmayı planlıyor. Şu an için Nothing'in ne tür tüketici teknolojisi cihazları çıkaracağıyla ilgili bir netlik bulunmuyor. Şirket, yatırım için topluluklarına ve halka açılmayı planladığını da dile getirdi.

GV ortağı Tom Hulme, Carl Pei'nin pazarlama, donanım ve dağıtım konusunda deneyimli bir isim olduğunu söyledi. Carl Pei'nin küresel anlamda bir düşünce yapısı olduğunu ve buna güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Hulmes, Nothing ekibinin tüketici teknoloji marketinde önemli bir etki yaratacağını da dile getirdi.