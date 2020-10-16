2013 yılında Çinli girişimci Pete Lau ile birlikte OnePlus'ı kuran Carl Pei, aradan geçen 7 yılın ardından şirketten ayrıldığını açıkladı. Carl Pei ayrılığına kesin bir neden göstermezken, ayrılığının nedeninin şirket içerisindeki "güç mücadelesi" olduğu söyleniyor.

Bu haftanın başlarında sızdırılan raporlarla birlikte Çinli teknoloji şirketi OnePlus'ta bir yaprak dökümünün yaşandığı ortaya çıkmıştı. İddialara göre şirketin kurucu ortaklarından biri olan Carl Peri, "yeni bir girişim" başlatmak için OnePlus'taki görevinden ayrılmıştı ancak OnePlus, bugüne kadar konu hakkında resmi bir açıklama yapmayı reddetti.

Bugünse kurucu ortak Carl, OnePlus forumlarından paylaştığı bir yazıyla ayrılığını doğruladı. OnePlus'ta yaklaşık 7 yıl geçirdikten sonra veda etmek için zor bir karar verdiğini söyleyen Carl Pei, OnePlus'a ve OnePlus topluluğuna her şey için minnettar olduğunu belirtti.

OnePlus'ın bir numarası Carl Pei neden şirketten ayrıldı?

Çinli OnePlus'ın bugünlere gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan Carl Pei, 2013 yılında henüz 24 yaşındayken bir diğer Çinli girişimci Pete Lau ile birlikte OnePlus'ı kurmuştu. Bu ikiliden Carl, yıllar boyunca ürün lansmanlarında boy göstermiş, hayranları selamlayarak şirketin yüzü olmuştu.

Daha önce ortaya çıkan çeşitli raporlara göre OnePlus'ın kurucuları Carl Pei ve Pete Lau bir süredir pek de iyi anlaşamıyorlardı ve şirkette bir tür "iç güç mücadelesi" yaşanıyordu. İkili arasındaki problemin ne olduğunu ya da problemin boyutunun ne denli büyük olduğunu bilemiyoruz ancak bu ayrılığın, OnePlus'ın önümüzdeki dönemlerdeki projelerini etkileyeceği kesin görünüyor.

Şirketten ayrılışına kesin bir neden göstermeyen Pei, ailesi ve arkadaşlarına vakit ayırmak istediğini söyledi. Öte yandan bu hafta başındaki raporlar, Çinli girişimcinin yeni bir proje başlatacağını iddia ediyordu.

Bu arada OnePlus'ın diğer kurucusu Pete Lau, şirketteki pozisyonunu koruyor ve CEO'luk görevini yürütmeye devam ediyor. Aktarılanlara göre Nord grubunun başında olan Pei'nin yerine geçecek isim, OnePlus Hindistan'ın bir numarası Emily Dai olacak.