En Fazla Mutasyona Sahip Varyant: Nu Varyantı Nedir?

Bugüne kadar üç ülkede 10 vakada tespit edilen ve şimdiden hükûmetlerin önlemler almak üzere hazırlanmasına neden olan Nu varyantı nedir? Gelin, bugüne kadar tespit edilen en fazla mutasyon içeren bu varyantı açıklayalım.

Koronavirüs, tüm dünya genelinde halen her gün yüz binlerce insana bulaşıp binlerce insanın ölümüne yol açmaya devam ederken kendisini de daha dayanıklı bir hale getiriyor. Farklı koşullarla karşılaşarak çok daha bulaşıcı ya da öldürücü olabilen koronavirüs, bu kez yepyeni bir varyantıyla korku salmaya başladı.

Henüz az sayıda kişide görülen ve B.1.1.529 olarak adlandırılan Nu varyantının koronavirüsün şu ana kadar tespit edilen en çok mutasyona uğramış versiyonu olduğu açıklandı. Afrika kıtasında tespit edilen yeni varyant için hükûmetler, varyantın kendi ülkelerine bulaşmaması için önlemler almaya başladı. Peki, dünya genelinde yeni bir koronavirüsü dalgasına sebep olabilecek Nu varyantı nedir?

Nu varyantı nerede ortaya çıktı?

İlk olarak Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong’ta tespit edilen Nu varyantı, bilim insanlarının yaptıkları açıklamaya göre tam 32 farklı mutasyon taşıyor. Koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli ve daha fazla bulaşıcı olabileceği açıklanan varyantın şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabileceği belirtiliyor. Bugüne kadar Nu varyantı yalnızca 10 vakada tespit edildi. Varyantın teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradığı düşünülüyor.

Yapılan açıklamaya göre Nu varyantı, bugün tüm dünyada vakaların yayılma hızında büyük etkisi olan delta varyantı da dahil olmak üzere en kötü şey olabilir. Delta varyantı, normal virüsten %60 daha bulaşıcıydı. Varyantta bulunduğu tespit edilen bazı mutasyonlar ve yaptıkları etkilerse şu şekilde:

K417N ve E484A – Aşıya karşı direnç sağlıyor.

N440K ve S477N – Antikorlardan kaçmaya yarıyor.

P681H ve N679K – İkisi beraber çok nadir görülüyor, aşıya karşı direnç sağlıyor.

N501Y – Bulaşma hızını artırıyor.

G446S, T478K, Q493K, G496S, Q498R ve Y505H – Henüz etkileri bilinmiyor.

Türkiye’de Nu varyantı görüldü mü?

Nu varyantının Türkiye’de görüldüğüne dair şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Varyant, şu ana kadar Güney Afrika’da 6, Hong Kong’da 1 ve Botsvana’da 3 vakada tespit edildi.

Ülkeler, Nu varyantına karşı nasıl tedbirler alıyor?

Nu varyantı, şimdiden ülkelerin tedbirler almasına neden oldu. Birleşik Krallık, Nu varyantının ülkeye gelmesini engellemek için Güney Afrika, Botswana, Namibya, Zimbabwe, Lesotho ve Eswatini uçuşlarını durdurmak üzere harekete geçti. Birleşik Krallık, bu ülkeleri kırmızı listeye almaya hazırlanıyor.