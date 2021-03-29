Nükleer Patlamalar ile Kaliteli Şarap Arasındaki Bağlantı

Nükleer patlamalar ile kaliteli bir şarap arasında nasıl bir bağlantı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Yeni bir çalışmaya göre 1945 yılından sonra şişelenen her şarapta az miktarda da olsa sezyum-137 elementi bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Savaşı yıllarında başlattığı nükleer bomba üretmek amacıyla Manhattan Projesi'ni başlatmıştı. Proje kapsamında dünyanın ilk nükleer bombası, 16 Temmuz 1945 tarihinde, New Mexico eyaletinin Alamogordo kenti yakınlarında patlatıldı.

ABD Ordusu'nun ilk nükleer bombayı patlattığı 1945 yılından günümüze kadar dünya çapında 2.000'den fazla nükleer patlama gerçekleştirildi. Peki, tüm bu nükleer patlamalar ile kaliteli bir şarap arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Gelin hep birlikte bakalım.

Nükleer patlamalar ile kaliteli bir şarap arasındaki bağlantı:

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere 1945'teki ilk nükleer silah testinden bugüne dünya çapında 2.000'den fazla nükleer patlama gerçekleştirildi. Gerçekleşen her nükleer patlama, birkaç yüz gram kadar sezyum-137 elementi ortaya çıkarır. Sezyum-137'nin ise yaklaşık 30 yıllık yarılanma ömrü bulunur ve bu nedenle doğada normal şartlarda bulunmaz.

Nükleer patlama sonrası ortaya çıkan sezyum-137 toz halinde atmosfere dağılır, yağmur suyuyla reaksiyona girerek çözünür ve tuzlar oluşturur. Daha sonrasında da toprağa karışarak bitkilerin kökleri aracılığıyla küçük miktarlarda emilir.

Bu nedenle her ne kadar içmek için oldukça güvenli olsa da 1945'ten sonra şişelenen herhangi bir şarapta tespit edilebilir miktarda sezyum-137 elementi bulunur. Bu sayede ayrıca çok daha eski olduğu iddia edilen sahte şişeler tespit edilebilir.