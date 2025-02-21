NVIDIA CEO’su Jensen Huang, DeepSeek’in yapay zekâ modeli R1’in etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

NVIDIA CEO’su Jensen Huang, Çin merkezli yapay zekâ şirketi DeepSeek hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Yatırımcıların aşırı tepki verdiğini belirten Huang, konunun yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

NVIDIA CEO’su Jensen Huang, DeepSeek’in yeni yapay zekâ modeli R1’in duyurulmasının ardından yaşanan gelişmelere dair ilk kez konuştu. Modelin tanıtılmasının ardından NVIDIA hisselerinde sert bir düşüş yaşandı. İşte detaylar!

NVIDIA CEO’su: Yatırımcılar durumu yanlış değerlendirdi

NVIDIA’nın piyasa değeri 600 milyar dolar düşerken, CEO Jensen Huang’ın kişisel serveti de ciddi oranda azaldı. Yatırımcılar, DeepSeek’in R1 modelini düşük maliyetle eğittiği iddiaları nedeniyle yapay zekâ işlem gücüne olan talebin abartıldığı düşüncesine kapıldı. Ancak raporlara göre DeepSeek, gerçekte 1 milyar dolardan fazla yapay zekâ donanımı kullanıyor.

DeepSeek’in öne çıkan bir diğer özelliği ise açık kaynaklı yapay zekâ modellerine odaklanması. Bu yaklaşım, geliştiricilere modeli kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirme ve sistemlerini daha verimli hale getirme imkanı sunuyor. NVIDIA CEO’su Jensen Huang, yatırımcıların yapay zekâ sektöründeki bu gelişmeleri doğru değerlendiremediğini ve yanlış bir algıya kapıldığını dile getirdi.

Şimdi gözler NVIDIA’nın 26 Şubat’ta açıklayacağı finansal rapora çevrildi. Rapor ise şirketin DeepSeek gelişmesi sonrası yaşadığı mali etkileri gözler önüne serecek. Öte yandan DeepSeek’in sektörde yarattığı rekabetin yapay zekâ işlem gücüne olan talebi etkilemeye devam etmesi bekleniyor.