Nvidia GeForce GTX 1660 Ti’nin Olası Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Nvidia’nın yeni ekran kartı GeForce GTX 1660 Ti için henüz kesin bir bilgi yok ama elimizde bazı ipuçları var.

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden olan Nvidia, orta sınıfa hitap edecek olan yeni ekran kartı GeForce GTX 1660 Ti hakkındaki bilgileri henüz açıklamadı. Yine de kartın özelliklerine ve fiyatına dair bazı ciddi söylentiler var.

Ekran kartında Turing mimarisi kullanılacak. Bu mimariyi RTX 20XX serisi kartlarda da görmüştük. Kartın bu sayede GeForce GTX 1060’a denk performans göstermesi bekleniyor.

Gigabyte marka bir GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı, Amazon.co.uk üzerinden satışa sunuldu. Ön siparişe açılan kartın piyasaya çıkışı ise 22 Şubat olarak gösterildi. Benzer bir kart da Amazon.de’de ortaya çıkarken kartın İngiltere fiyatı 286 pound, Almanya fiyatı 321 euro idi.

İlanlara göre grafik kartının üç fanlı soğutma bulunan arka levhası, üç DisplayPort girişi, bir HDMI girişi bulunuyor. Kartın üzerinde VirtualLink USB-C girişi yok. Kartta 6 GB GDDR6 RAM var. Bu RAM 192 bitlik hafıza sistemi üzerine kurulmuş durumda. Kartın hızına dair bir bilgi kutuda yer almıyor.

Kartın satıcısı olarak Amazon Global Store US gözüküyor, fiyatı ise kargo hariç olarak 268 euro olarak göze çarpıyor.

Daha önce de isabetli tahminler ve doğru çıkan haberler veren Videocardz’a göre kartın fiyatı 279 dolar olacak. Ayrıca Gigabyte, MSI, EVGA, Palit ve Galax firmaları GeForce GTX 1660 Ti üzerine kartlar hazırlamış durumda. Nvidia ile iş yapan firmalar, 3 GB RAM’e sahip kartları piyasaya sürebilirler.

Son olarak, Final Fantasy XV benchmark skoruna göre kartla GeForce GTX 1660 Ti denk performanslara sahip. Kartın fiyatına bakınca bu oyuncular için sevindirici bir haber. Yine de bunun tek bir oyun için, tek bir konfigürasyonda ve tek bir çözünürlükte elde edilen sonuç olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Nvidia’nın ocak ayı sonunda kartı Çinli üreticilere tanıttığını iddia eden görseller ortaya çıkmıştı. O dönemde söylentilerde adı geçen özellikler ile bugün karşımıza çıkan özelliklerin benzer olması da söylentileri bir parça daha güvenilir kılıyor.