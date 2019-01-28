Şirketin büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü Turing grafik kartları, Nvidia'nın beklentilerini karşılayamadı.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, Turing mimarisine sahip yüksek seviyeli grafik kartları da dahil olmak üzere GPU satışlarının beklenenden daha düşük seviyede gerçekleştiğini söyledi. Şirket, dördüncü çeyrek gelir beklentisini de 2,7 milyar dolardan 2,2 milyar dolara çekti. Nvidia, bu durumu kötüleşen makro ekonomik koşullara bağladı ve bu durumun müşterilerin oyuncu grafik kartlarına olan talebini etkilediğini söyledi.

Bu durumun geleceğini görmek çok zor değildi. Nvidia, kripto para madenciliğinin yükselişini gördü, orta ve üst seviye grafik kartlarının üretimini artırdı. Ardından kripto paraların bir anda büyük değer kaybetmesiyle birlikte şirket, elinde aşırı derecede biriken stokla kaldı.

Nvidia; geliştirilmiş özellikleri, gerçek zamanlı ışın izleme desteği ve DLSS kapasitesine sahip olan Turing ile birlikte GPU satışlarının artmasını bekliyordu ancak birçok nedenden dolayı Nvidia’nın RTX kartları, şirketin satış beklentilerini karşılayamadı.

Turing mimarisine sahip yeni kartların satışları artıramamasının en büyük sebebi ise yüksek fiyatlardı. Şirketin kaç adet Turing kart sattığı henüz belli değil fakat şirketin beklentilerini karşılayamadığı kesin.