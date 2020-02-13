NVIDIA, GeForce MX330 ve MX 350 Ekran Kartları Duyuruldu

NVIDIA GeForce MX ekran kartı ailesinin son üyeleri MX330 ve MX350, NVIDIA tarafından sessiz sedasız duyuruldu. Yeni ekran kartları, GTX 1050 ve GTX 960M ile karşılaştırılınca ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıktı.

Yaklaşık bir ay önce NVIDIA’nın piyasaya sürmesi beklenen iki yeni ekran kartıyla alakalı yeni bir bilgi ortaya çıkmıştı. Bu bilgilere göre NVIDIA GeForce MX330 ve MX350 ekran kartları, Pascal mimarisine sahip olacaklardı. Bugün, NVIDIA her iki ekran kartını da resmileştirdi ve bu iddialar doğru çıktı.

NVIDIA, GeForce MX330 ve MX530 ekran kartları için yeni ürün sayfaları oluşturdu. Şirket, ürün sayfasında ekran kartlarının teknik özellikleriyle birlikte GeForce Performance skorunu da paylaştı. Paylaşılan skorlar, Intel i7-1065G7 Ice Lake’teki Iris Plus Graphics ile karşılaştırıldı.

NVIDIA MX330 ve MX350, Iris Plus Graphics'ten 2 kat daha iyi:

NVIDIA’nın yaptığı karşılaştırmaya göre GeForce MX330, Iris Plus Graphics’ten 2 kat daha iyi performans sağlarken MX350’de bu oran 2,5 kata çıkıyor. NVIDIA, her iki ekran kartının da GDDR5 hafızayı kullandığının da bilgisini vererek birkaç API ve işletim sisteminin desteklendiği listeyi paylaştı.

NVIDIA’nın yaptığı karşılaştırma yalnızca Iris Plus Graphics ile sınırlı olunca birçok kişi yeni ekran kartlarını diğer ekran kartlarıyla karşılaştırmaya karar verdi. NotebookCheck’in yaptığı karşılaştırma, yeni ekran kartlarını GTX 1050 ve GTX 960M ekran kartlarını içeriyordu.

NotebookCheck, yaptığı paylaşımda GeForce MX330 ve MX350’nin MX150 v3’e oldukça benzediğini belirtti. Performans konusundaysa MX350 için GTX 1050’nin düşük performanslısı, GTX 960M’in de eş değeri oldukları yorumunu paylaştı.

NVIDIA, GeForce MX350’de GTX 1050’de kullanılan GP107 Pascal çipini kullanarak MX serisinin performansını artırmayı gerçekten de başardı. Ancak şirket, bu iki ekran kartını da 64 bit hafıza ve 25 W ile sınırlandırdı. Yine de iki ekran kartının da performansı hiç de fena olmadı.

NotebookCheck’in yukarıdaki karşılaştırmasına göre GeForce MX350, GTX 1050’den %38 kadar daha düşük performans verdi. GeForce MX330 ise MX350’den %11 daha az performans gösterdi. NVIDIA’nın yeni ekran kartlarının daha taşınabilir düzeydeki laptoplarda karşımıza çıkması oldukça mümkün.