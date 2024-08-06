NVIDIA'dan bomba bir hamle geldi. Şirket, en popüler GPU'larından GeForce RTX 3060'ın üretimini durdurmaya karar verdi. Ancak yeni bir ekran kartı almak isteyenleri endişelendirecek bir şey yok. En azından şimdilik...

Ekran kartı dünyasının bir numaralı NVIDIA'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, küresel çapta en çok ilgi gören GPU'larından bir tanesi olan "GeForce RTX 3060"ın üretimini durdurmaya karar verdi. NVIDIA GeForce RTX 3060, Steam'in oyunculara yönelik donanım anketine göre en çok tercih edilen modeldi.

NVIDIA, konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı. Ancak NVIDIA ile iş ortaklarının iletişim kurmasını sağlayan bir forum olarak bilinen Board Channels üzerinde paylaşılan bilgiler, GeForce RTX 3060 için yolun sonunun geldiğini gözler önüne serdi. Zira şirket yetkilileri, popüler GPU'nun son partileri için siparişlerin geçilmesi gerektiği bilgisini paylaştı.

Henüz endişelenecek bir şey yok

NVIDIA, GeForce RTX 3060'ın üretimini sonlandırmaya karar vermiş olsa da bu GPU ile çalışan ekran kartlarını satın almak isteyen tüketiciler için henüz endişelenecek bir şey yok. Çünkü tedarikçilerin elinde ciddi miktarda stok olduğu biliniyor. Hâl böyle olunca yeni bir ekran kartı satın almak isteyen oyunseverler, GeForce RTX 3060 modelini temin edebilecekler. Stokların tükenmesinin aylar süreceğine inanılıyor.

Şubat 2021'de piyasaya sürülen ve sunduğu özellikler sayesinde günümüzün en iyi AAA oyunlarını bile çalıştırabilen GeForce RTX 3060, nispeten uygun fiyatı ile de büyük ilgi görmeyi başardı. Steam'in Temmuz 2024'e ilişkin Donanım ve Yazılım Anketi verilerine göre GeForce RTX 3060, her 100 oyuncunun neredeyse 6'sının bilgisayarına hayat veriyordu. "Her güzel şeyin bir sonu vardır." dedikleri bu olsa gerek...