NVIDIA, bazı Founders Edition kartlarını incelenmek üzere çeşitli araştırmacılara göndermeye başlamıştı. Bu kartların aralarında RTX 4070 SUPER ve 4080 SUPER gibi modeller de yer alıyordu. Kartların fiyatları ve özellikleri duyuruldu.
RTX 40 Serisi SUPER versiyonlar, standart modellerden daha düşük fiyatla geldi
İlk dikkat çeken nokta, RTX 4080 SUPER modelinin çıkış fiyatının, standart modelin çıkış fiyatından 200 dolar daha düşük olması oldu. Daha önce bu modellerin RTX 4080 ve RTX 4070Ti modellerini, RTX 4080S ve RTX 4070TiS ile değiştireceği iddia ediliyordu. NVIDIA da bu söylentileri doğrulayan şekilde güncellenmiş tablolarında RTX4070 ve 4080'e yer vermiyor.
NVIDIA RTX 40 SUPER fiyatları
|RTX 4080 SUPER
|999 Dolar
|RTX 4070Ti SUPER
|799 Dolar
|RTX 4070 SUPER
|599 Dolar
NVIDIA performansa odaklanıyor
Daha önce gördüğümüz üzere NVIDIA, grafik birimlerinde shaderlara, ışın izleme teknolojisine ve tensor çekirdeklerine odaklanıyor. GeForce RTX 40 serisinin fiyatlarına baktığımızda çok geniş bir fiyat skalasında, farklı ihtiyaçlara cevap verecek kartlar görüyoruz. NVIDIA, yapay zekâya odaklanırken oyun pazarını da dışlamamış oluyor.
RTX 4080 Super Karşılaştırması
|Özellik
|RTX 4080 SUPER
|RTX 4080
|GPU
|AD103-400
|AD103-300
|CUDA Çekirdek
|10240
|9728
|Bellek
|16GB G6X
|16GB G6X
|Temel Devir
|2295 MHz
|2205 MHz
|Boost Devir
|2550 MHz
|2505 MHz
|Memory Clock
|23 GB/s
|22,4 GB/s
|Bant genişliği
|736 GB/s
|717 GB/s
|Güç Tüketimi
|320W
|320W
|Çıkış Tarihi
|31 Ocak 2024
|20 Eylül 2022
RTX 4070Ti Super Karşılaştırması
|Özellik
|RTX 4070Ti SUPER
|RTX 4070 Ti
|GPU
|AD103-275
|AD104-400
|CUDA Çekirdek
|8448
|7680
|Bellek
|16GB G6X
|12GB G6X
|Temel Devir
|2340 MHz
|2310 MHz
|Boost Devir
|2610 MHz
|2610 MHz
|Memory Clock
|21 GB/s
|21 GB/s
|Bant genişliği
|672 GB/s
|504 GB/s
|Güç Tüketimi
|285W
|285W
|Çıkış Tarihi
|24 Ocak 2024
|5 Ocak 2023
RTX 4070 Super Karşılaştırması
|Özellik
|RTX 4070 SUPER
|RTX 4070
|GPU
|AD104-350
|AD104-250
|CUDA Çekirdek
|7168
|5888
|Bellek
|12GB G6X
|12GB G6X
|Temel Devir
|2310 MHz
|1980 MHz
|Boost Devir
|2475 MHz
|2475 MHz
|Memory Clock
|21 GB/s
|21 GB/s
|Bant genişliği
|504 GB/s
|504 GB/s
|Güç Tüketimi
|285W
|200W
|Çıkış Tarihi
|17 Ocak 2024
|13 Nisan 2023