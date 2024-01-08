NVIDIA'nın şu andaki amiral gemisi serisi olan RTX 4000 grafik işlemcilerin SUPER versiyonları duyuruldu. Bu modeller, bazı güncel modellerin yerini alacak.

NVIDIA, bazı Founders Edition kartlarını incelenmek üzere çeşitli araştırmacılara göndermeye başlamıştı. Bu kartların aralarında RTX 4070 SUPER ve 4080 SUPER gibi modeller de yer alıyordu. Kartların fiyatları ve özellikleri duyuruldu.

RTX 40 Serisi SUPER versiyonlar, standart modellerden daha düşük fiyatla geldi

İlk dikkat çeken nokta, RTX 4080 SUPER modelinin çıkış fiyatının, standart modelin çıkış fiyatından 200 dolar daha düşük olması oldu. Daha önce bu modellerin RTX 4080 ve RTX 4070Ti modellerini, RTX 4080S ve RTX 4070TiS ile değiştireceği iddia ediliyordu. NVIDIA da bu söylentileri doğrulayan şekilde güncellenmiş tablolarında RTX4070 ve 4080'e yer vermiyor.

NVIDIA RTX 40 SUPER fiyatları

RTX 4080 SUPER 999 Dolar RTX 4070Ti SUPER 799 Dolar RTX 4070 SUPER 599 Dolar

NVIDIA performansa odaklanıyor

Daha önce gördüğümüz üzere NVIDIA, grafik birimlerinde shaderlara, ışın izleme teknolojisine ve tensor çekirdeklerine odaklanıyor. GeForce RTX 40 serisinin fiyatlarına baktığımızda çok geniş bir fiyat skalasında, farklı ihtiyaçlara cevap verecek kartlar görüyoruz. NVIDIA, yapay zekâya odaklanırken oyun pazarını da dışlamamış oluyor.

RTX 4080 Super Karşılaştırması

Özellik RTX 4080 SUPER RTX 4080 GPU AD103-400 AD103-300 CUDA Çekirdek 10240 9728 Bellek 16GB G6X 16GB G6X Temel Devir 2295 MHz 2205 MHz Boost Devir 2550 MHz 2505 MHz Memory Clock 23 GB/s 22,4 GB/s Bant genişliği 736 GB/s 717 GB/s Güç Tüketimi 320W 320W Çıkış Tarihi 31 Ocak 2024 20 Eylül 2022

RTX 4070Ti Super Karşılaştırması

Özellik RTX 4070Ti SUPER RTX 4070 Ti GPU AD103-275 AD104-400 CUDA Çekirdek 8448 7680 Bellek 16GB G6X 12GB G6X Temel Devir 2340 MHz 2310 MHz Boost Devir 2610 MHz 2610 MHz Memory Clock 21 GB/s 21 GB/s Bant genişliği 672 GB/s 504 GB/s Güç Tüketimi 285W 285W Çıkış Tarihi 24 Ocak 2024 5 Ocak 2023

RTX 4070 Super Karşılaştırması