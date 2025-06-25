NVIDIA, GeForce RTX 5050 ekran kartlarını resmen duyurdu. Oldukça uygun bir fiyata satın alınabilecek ekran kartı, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ekran kartı devi NVIDIA'nın dizüstü bilgisayarlar için GeForce RTX 5050 GPU'larını duyurduğundan bahsetmiştik. Şirket bugün, bu GPU'nun masaüstü bilgisayarlar için tasarlanan ekran kartı versiyonunu duyurdu. Peki NVIDIA GeForce RTX 5050 ekran kartları, tüketicilere neler vadediyor?

NVIDIA'nın yeni nesil Blackwell mimarisi üzerine inşa edilen GeForce RTX 5050 ekran kartı, 8 GB GDDR6 VRAM kapasitesine sahip. 320 gb/s bellek bant genişliği sunan ekran kartı, DLSS 4'ün yanı sıra yapay zekâ destekli asistanlar geliştirmeye yarayan NVIDIA ACE desteğine de sahip. NVIDIA G-SYNC sayesinde oyuncular için pürüzsüz bir deneyim sunacak kart, 4. nesil ışın izleme ve 5. nesil Tensor çekirdekleri ile tüketicileri üzmeyecek diyebiliriz.

165 Hz'de 8K çözünürlük desteği sunuyor!

NVIDIA GeForce RTX 5050 ekran kartı, 480 Hz'de 4K veya DSC ile 165 Hz'de 8K çözünürlük desteği sunuyor. 4 adede kadar monitör için çoklu görüntü verebilen ekran kartı, 130W enerji tüketim değerine sahip. NVIDIA, bu ekran kartı ile çalışacak bilgisayarlarda en az 550W sistem gücü bulunması gerektiğini söylüyor.

NVIDIA'nın yeni ekran kartı, DLSS 4 ile oldukça iyi sonuçlar verecek gibi görünüyor. Firmanın paylaştığı performans testi verileri, bu ekran kartının NVIDIA GeForce RTX 3050'den çok daha iyi performans sunacağını gözler önüne seriyor. Oyunseverler, GeForce RTX 3050 ile aynı fiyatı ödeyip, çok daha iyi bir performans yakalamış olacaklar.

NVIDIA GeForce RTX 5050'nin dizüstü bilgisayar sürümü neler sunuyordu?

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre GeForce RTX 5050, 249 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Yeni ekran kartı, temmuz ayının ikinci yarısı itibarıyla küresel pazarlarda satışa sunulacak. Ülkemizdeki tüketiciler de bu ekran kartına aynı dönem itibarıyla erişebilecekler.