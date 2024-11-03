Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi'nde NVIDIA, Intel'in koltuğunu ele geçirdi.

Son yıllarda çip üretimi ve yarı iletken pazarındaki dengeler hızla değişiyor. Bu sürecin yükselen yıldızı ise hiç şüphe yok ki NVIDIA oldu. NVIDIA şimdi Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi'nde Intel'in yerini aldı. Borsanın önde gelen 30 hissesinin yer aldığı bu endekse Intel 25 yıl önce girmişti.

Intel, bir dönem çip pazarının zirvesinde yer almasına rağmen son dönemlerde işler pek de yolunda gitmiyor. İdari anlamda hatalı kararlar alan firma, ChatGPT'nin sahibi OpenAI için çipler geliştirmek ve yatırım yapamk gibi teklifleri de geri çevirmişti. Firmanın hisseleri bu yıl yüzde 54 değer kaybetmişti.

Intel'in düşüşü sürüyor

Son olarak cuma günü Intel hisseleri yüzde 1,6 düşerken NVIDIA hisseleri yüzde 2,2 artmıştı. Bir gün öncesinde ise Intel, bilgisayar ve sunucu pazarında optimist olduklarını ancak "yapmaları gereken pek çok şey olduğunu" ifade etmişti. Hargreaves Lansdown'ın Para ve Piyasalar Müdürü Susannah Streeter, listedeki konumunu kaybetmenin Intel'in saygınlığına vurulmuş yeni bir darbe olduğunu ve firmaya özgüven kaybettireceğini ifade etti.

Öte yandan Intel'in bu listenin dışında kalması sadece bir listenin dışında kalmak anlamına da gelmeyebilir. Intel bu durumda ETF'lerde (Borsa yatırım fonu) de daha az yer almaya başlayabilir. Bu da firmanın hisselerinin daha da düşmesine neden olabilir.