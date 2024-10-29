NVIDIA'nın yayınladığı bültene göre NVIDIA sürücülerinde ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmiş durumda.

NVIDIA tüm NVIDIA ekran kartı sahiplerine önemli bir güvenlik uyarısı yaptı. Şirketin yayınladığı bir güvenlik bültenine göre GeForce ekran kartlarıyla kullanılan NVIDIA sürücülerinde ve yazılımlarında sekiz adet ciddi güvenlik açığı tespit edildi. Bu açıkların hepsi "Yüksek" önem seviyesinde değerlendiriliyor ve sistem güvenliği için acilen güncelleme yapılması gerekiyor.

NVIDIA bu güvenlik açıklarından yararlanılması durumunda, saldırganların kullanıcı sistemlerine tam erişim sağlayabileceğini belirtti. Bu yetkisiz erişim, kötü amaçlı yazılımların çalıştırılması, kişisel verilerin okunması ve çalınması gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Dahası GeForce yazılımı dışında NVIDIA RTX, Quadro, NVS ve Tesla serileri de bu güvenlik açıklarından etkileniyor.

Açıktan zarar görmemenin tek yolu sürücüleri güncellemek

NVIDIA güvenlik açıklarının kötü niyetli kişiler tarafından kullanılıp kullanılmadığı yönünde net bir bilgi vermedi ancak tüm GeForce ekran kartlarının etkilendiği göz önüne alındığında, bu durumun geniş bir kullanıcı kitlesini ilgilendiren yaygın bir sorun olduğu düşünülüyor.

Şirket bu açıkları kapatmak için kullanıcıların en yeni sürüm sürücülerle sistemlerini güncellemelerini öneriyor. Windows kullanıcıları için 566.03 sürümü, Linux kullanıcıları için ise 565.57.01, 550.127.05 ve 535.216.01 sürümleri güvenlik güncellemelerini içeriyor.

Güncellemeleri NVIDIA’nın 'Manuel Sürücü Arama' aracını kullanarak indirebilir veya NVIDIA App ve GeForce Experience uygulamaları aracılığıyla kolayca ulaşabilirsiniz.