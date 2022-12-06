NVIDIA'nın iptal edilen 12 GB'lık RTX 4080 yerine çıkarmayı planladığı RTX 4070 Ti'ın çıkış tarihi sızdırıldı. İtalyan bir perakendecinin daha sonra kaldırılan bir listelemesinde, ekran kartının 5 Ocak'ta piyasaya sürülebileceği görüldü.

Teknoloji devi NVIDIA, geçtiğimiz eylül ayında fiyatıyla ülkemizdeki müşterilerin moralini bozan yeni ekran kartları RTX 4090 ve RTX 4080’i resmen tanıtmıştı. Ancak daha sonra gelen bilgiler, RTX’in 12 GB’lık versiyonunun iptal edileceğini ortaya koymuştu. Bunun nedeni ise 16 GB’lık versiyon ile aralarında ciddi bir farkın olmasıydı.

Birkaç hafta önce ise cihazın farklı bir isimle piyasaya sürülebileceğini gösteren iddialar ortaya çıktı. Bu bilgilerde, 12 GB’lık 4080’in yeni isminin RTX 4070 Ti olabileceği ifade edildi. Şimdi ise ekran kartıyla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.

RTX 4070 Ti, 5 Ocak’ta piyasaya sürülebilir

İtalyan perakendeci Drako.it tarafından yapılan bir listeleme, RTX 4070 Ti’ın çıkış tarihini bizlere gösterdi. Daha sonra kaldırılan paylaşımda, bir geri sayımın yer aldığı ve ekran kartının beklenenden daha erken gelerek 5 Ocak 2023 tarihinde satışa sunulabileceği görüldü.

Bunun yanı sıra listelemede RTX 4070 Ti’ın, iptal edilen versiyonun aksine 16 GB VRAM’le geleceği de yer aldı. Ancak daha sonra bunun bir yazım yanlışı olduğu ve ekran kartının yine 12 GB olarak piyasaya sürüleceği gözlemlendi.

Ekran kartının; 7,680 CUDA çekirdeği, AD104 GPU, 2610 MHz, 12 GB hafıza, 285 Watt güç tüketimi gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. NVIDIA’nın fiyat konusunda bir değişiklik yapıp yapmayacağı konusunda ise henüz herhangi bir bilgi yok. İptal edilen 12 GB’lık RTX 4080, 899 dolarlık bir fiyata sahipti.