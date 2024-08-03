NVIDIA'nın Yeni Yapay Zekâ Çipleri Ertelendi: İşte Nedeni

Yapay zekâ atılımıyla birlikte büyüyen NVIDIA, yeni yapay zekâ çiplerinde sorunlar yaşıyor.

Yapay zekâ pazarındaki rekabet, NVIDIA'nın da büyük bir atılım yapmasını sağlamıştı. Bu alandaki dominasyonu ile birlikte teknoloji devi, son yılların en büyük yükselişlerinden birine imza atmış ve en değerli üç firma arasına girmeyi başarmıştı. Zirveye çıkmanın zirvede kalmaktan daha zor olduğunun bir örneği olarak NVIDIA, yeni yapay zekâ çiplerinde sıkıntı yaşıyor.

Konuyla ilgili olarak Microsoft ile iletişime geçen NVIDIA, tasarımdaki kusurlardan dolayı çiplerde gecikme olacağını belirtti. Blackwell serisinin büyük teslimatları için 2025 yılının ilk çeyreğine kadar ertelendiği ifade ediliyor. Çiplerin teslimi üç ay kadar gecikebilecek ki bu durum da Meta, Google ve Microsoft gibi NVIDIA müşterilerini etkileyebilir.

Üretim ileride hızlanacak

The Information'a konuşan ve konuyla yakın olduğu belirtilen kaynaklara göre büyük sevkiyatlar ancak gelecek yılın ilk aylarında gerçekleşebilecek. Öte yandan konuyla ilgili olarak henüz bir resmi açıklama yok.

NVIDIA'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak "üretimin bu yılın ilerleyen zamanlarında hızlanacağını" ifade etti. Ayrıca Microsoft, Google, Amazon Web Services ya da Meta Group tarafından da gelen bir açıklama bulunmuyor.

NVIDIA son dönemde yapay zekâ alanındaki aktiviteleri ile dikkatleri üzerinde toplamış ve yatırımcısını sevindirmişti. Bakalım yeni çiplerdeki gecikmeler ile birlikte bu alanda NVIDIA'ya yeni bir rakip çıkabilecek mi?