ODTÜ, Koryucu Ekipman Tasarımlarını Erişime Açtı

ODTÜ Tasarım Fabrikası tarafından geliştirilen koruyucu siperlik ve yüzey temaslarında elleri koruyacak kapı açma aparatının tasarımları herkese açık şekilde erişime açıldı.

Koronavirüsten korunmak için koruyucu ekipman kullanmak her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Koruyucu ekipmanların artırılması için insanlar, 3 boyutlu yazıcılarını kullanarak kendi siperliklerini gibi koruyucu ekipmanlarını üretiyorlar ve mümkün olduğunca sağlık emekçilerine ulaştırıyorlar.

ODTÜ Tasarım Fabrikası’ndan araştırmacılar, koronavirüse karşı koruma sağlayacak ekipmanlar geliştirmeye başladılar. Tasarım Fabrikası, 3 boyutlu yazıcı ile üretilebilen siperliklerin daha kolay üretilmesini sağlayacak bir tasarımı ve yüzey temaslarında koruyacak kapı açma apartının tasarımlarını herkese açık olarak yayınladı.

Evde elle yapılabilecek siperlik tasarımı

ODTÜ Tasarım Fabrikası tarafından geliştirilen siperlik ve kapı açma apartı ile ilgili olarak Tasarım Fabrikası Direktörü Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç bir açıklama yaptı. Sorguç, dünyada şu anda moda olan siperliğin sadece 3 boyutlu yazıcılarla üretilebildiğini ve üretimin 8 ile 10 saat arasında sürdüğünü söyledi.

Sorguç, koronavirüs salgınına karşı ön cephede mücadele eden sağlık emekçilerine koruma sağlamak için geliştirilen tasarımlarının lazer kesimi veya elle kolayca yapılabildiğini açıkladı. Tasarım Fabrikası’ndan araştırmacıların siperlik tasarımı sayesinde 70 x 100 cm’lik plakadan 6 adet siperlik yapılabiliyor.

Yüzey temaslarında koruyacak kapı açma apartı

Koronavirüs, yüzey temaslarıyla da insanlara bulaşabiliyor. Tasarım Fabrikası’ndan araştırmacılar, yüzey temaslarını daha korunaklı hale getirmek için bir kapı açma aparatı da tasarladılar. 3 boyutlu yazıcılar ile PLA ve ABS gibi plastiklerden üretilebilecek bu kapı açma aparatı, yüzey temaslarını azaltmayı hedefliyor.

ODTÜ Tasarım Fabrikası’nın araştırmacıları tarafından geliştirilen koruyucu ekipmanların tasarımları Tasarım Fabrikası’nın sitesinde erişime açıldı. Ücretsiz olarak yayınlanan koruyucu ekipman tasarımlarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.